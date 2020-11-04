سامسونج تطلق هاتفها القابل للطي ‏W21 5G‎‏ في الصين

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي القابل للطي الجديد (سامسونج دبليو21 5جي) Samsung W21 5G الذي يشبه في تصميمه هاتف (جالاكسي زد فولد2 5جي) Galaxy Z Fold2 5G، ولكنه موجه للسوق الصيني.

ويقدم هاتف Samsung W21 5G الجديد من الشركة الكورية الجنوبية تقريبًا المواصفات ذاتها لهاتف Galaxy Z Fold2 5G، ويشمل ذلك الشاشة الرئيسية التي تأتي بقياس 7.6 بوصات ومن نوع Dynamic AMOLED 2X مع نسبة أبعاد 22.5:18، وبدقة 2208×1768 بكسلًا، وهي تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وتقنية +HDR10.

أما الشاشة الخارجية، فهي تأتي من نوع Super AMOLED بقياس 6.2 بوصات وبدقة 2260×816 بكسلًا مع نسبة أبعاد 25:9. وتأتي الشاشة الخارجية محمية بطبقة من زجاج (جوريلا جلاس فيكتوس) Gorilla Glass Victus.

ويحتوي هاتف Samsung W21 5G معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 865 بلس) Snapdragon 865 Plus من شركة كوالكوم، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويختلف هاتف Samsung W21 5G عن Galaxy Z Fold2 5G بأنه أطول قليلًا، ولكن البطارية تحافظ على السعة البالغة 4,500 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 25 واطًا، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 11 واطًا.

وتأتي الكاميرات الخارجية الثلاث للهاتف بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وذلك مع فتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وفتحة عدسة f/2.2 للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، وفتحة عدسة f/2.4 للثالثة المخصصة لتسجيل العمق. أما الكاميرا الأمامية الداخلية، فهي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكذا هي الكاميرا الأمامية في الشاشة الخارجية.

ويختلف هاتف Samsung W21 5G عن الهاتف القابل للطي المتاح في الأسواق العالمية في أنه يدعم شريحتي اتصال. كما يختلف الهاتف في مظهره الذي يأتي باللون الذهبي مع خطوط عمودية.

ويتوفر هاتف Samsung W21 5 الجديد للطلب الأولي بسعر يعادل 3,000 دولار أمريكي، وهو متاح عبر المتجر الإلكتروني لسامسونج في الصين.





