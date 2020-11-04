بث 5G إلى جميع أنحاء العالم من الستراتوسفير

تصمم شركتان بريطانيتان طائرات دون طيار مزودة بهوائيات تعمل على إرسال اتصال (5G) العالي السرعة من الستراتوسفير إلى الأجهزة في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت شركتا (Stratospheric Platforms Limited) و (Cambridge Consultants) عن خطط لإطلاق أسطول على ارتفاع 65617 قدمًا فوق السطح، يطلق كل منها 480 شعاعًا قابلًا للتوجيه لتغطية منطقة ما بالشبكة.

وتقول الفرق: إن 60 طائرة فقط من الطائرات التي يتم التحكم فيها عن بعد يمكنها تغطية المملكة المتحدة باتصال (5G)، لكن الهدف هو توصيل غير المتصلين في العالم النامي.

وأكملت الطائرة العاملة بالهيدروجين أول تجربة اختبار ناجحة في شهر سبتمبر، وتستهدف الفرق عام 2024 لطرح الخدمة تجاريًا، وذلك بالرغم من أن الطائرة لا تزال في مرحلة إثبات المفهوم.

وتزن الطائرة 120 كيلوجرام، ويبلغ طولها 32 قدم، وتعمل عبر الهيدروجين الذي ينتج عنه قدرة أطول على التحمل، دون إصدار أي انبعاثات.

ويتمثل السر في التصميم بالهوائي المثبت عبر الطائرة التي دون طيار، حيث ينتج مئات الأشعة التي تضمن تغطية سريعة ومتساوية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال ريتشارد ديكين (Richard Deakin)، الرئيس التنفيذي لشركة (Stratospheric Platforms Limited): إن الإطلاق الأولي لشبكات (4G) في المملكة المتحدة كان بطيئًا ومكلفًا وإن الانتقال إلى (5G) يتطلب 400000 برج خلوي إضافي.

وأضاف: يمكن لإحدى طائرات (Stratospheric Platforms Limited) أن تحل محل 200 برج على الأقل – اعتمادًا على التكوين.

ويمكن لكل هوائي إنتاج 480 شعاعًا فرديًا قابلًا للتوجيه، مما يوجد أنماطًا يمكن رسمها على الأرض لتغطية مناطق محددة، مثل: الطرق أو خطوط السكك الحديدية أو ممرات الشحن.

وقال ديكين في بيان: هذا الهوائي الفريد هو قلب نظام اتصالات طبقة الستراتوسفير في (Stratospheric Platforms Limited).

وأضاف: كان من الضروري أن نتغلب على التحديات التقنية الكبيرة في تصميم الهوائي لتمكيننا من تقديم معدلات بيانات ضخمة في بيئة فريدة ذات طاقة محدودة.

ودخلت (Stratospheric Platforms Limited) في شهر سبتمبر في شراكة مع (Duetsche Telekom) لإجراء أول تجربة للشبكة المحمولة جواً باستخدام اتصال (4G) للصوت والبيانات.

وتم توصيل الهاتف الذكي بشبكة الهاتف المحمول الأرضية لشركة (Duetsche Telekom) عبر الهوائيات الموجودة ضمن الطائرة أثناء الاختبار.

وأظهر اختبار الستراتوسفير سرعات تنزيل تصل إلى 70 ميجابت في الثانية وسرعات تحميل تبلغ 20 ميجابت في الثانية.

وتحاول (Stratospheric Platforms Limited) منافسة شركة (Loon) التابعة لشركة ألفابت، التي تستخدم منطادًا في الستراتوسفير يوفر الإنترنت لأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية من العالم.





