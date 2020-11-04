أوبو تعلن عن هاتفها الأحدث ‏Oppo K7x

قدمت شركة أوبو هاتف (أوبو كي7 5جي) Oppo K7 5G في شهر آب/ أغسط الماضي، واليوم أضافت الشركة عضوًا جديدًا إلى سلسلة (كي) K، وهو (أوبو كي7إكس) Oppo K7x.

ويقدم Oppo K7x شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع معدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزًا، وتأتي الشاشة بكثافة 405 بكسلات في البوصة مع مستوى سطوع قدره 600 شمعة.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع Dimesity 720 5G، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة جوجل.

وتحتوي شاشة Oppo K7x ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، أما الكاميرات الخلفية، فعددها أربع، وهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 8 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وبدقة 2 ميجابكسل للثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة، وبدقة 2 ميجابكسل للرابعة المخصصة لتسجيل العمق.

ويأتي هاتف Oppo K7x مع حساس بصمة ضمن زر جانبي، وهو يدعم تقنية البلوتوث 5.0، ويأتي مع منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، ومنفذ لسماعات الأذن التقليدية، ودعم شبكات الجيل الخامس5G.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط، وهو يتوفر باللونين الأسود، والأزرق.

يُشار إلى أن هاتف Oppo K7x يقدم المواصفات ذاتها لهاتف (ريلمي في5 5جي) Realme V5 5G.

ويتوفر هاتف Oppo K7x للطلب الأولي في الصين بسعر يعادل 225 دولارًا أمريكيًا، وستبدأ المبيعات اعتبارًا من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري الذي يصادف (يوم العزاب) Singles’ Day – الذي يعد من أكبر مواسم التسوق في الصين.





