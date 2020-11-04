أدوبي تزيل الفلاش من Reader و Acrobat

أزالت شركة أدوبي (Adobe) جميع مكونات تقنية الفلاش في الإصدار الأخير من منتجاتها لملفات (PDF)، المتضمنة (Reader) و (Acrobat)، قبل نهاية التقنية بشكل رسمي في شهر ديسمبر 2020.

ويحتوي تحديث الشركة أيضًا على تصحيحات للعديد من العيوب الأمنية الحرجة التي يجب أن تجعل إصدار شهر نوفمبر ضروريًا للمسؤولين لتثبيته.

ووفقًا لشركة أدوبي، يعالج مكون الأمان في التحديث الجديد ثلاثة عيوب خطيرة تتعلق بالذاكرة بحيث يمكن استغلالها لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية.

وتم إدراج إزالة مكونات تقنية الفلاش المختلفة في إصداري (Reader) و (Acrobat) لشهر نوفمبر 2020 على أنها أهم الميزات الجديدة لهذا الإصدار، وتوضح أدوبي أن هذه التقنية قد تم إهمالها الآن ولم تعد مستخدمة في تطبيق (Acrobat DC) لسطح المكتب.

وكانت هناك خيارات أو زر في (Acrobat) في السابق لتجميع استجابات المستخدم من ملف نماذج يعتمد على الفلاش، مثل: التحديث والتصفية والتصدير والأرشيف والإضافة والحذف.

وتقول أدوبي: إن خيارات النماذج المعتمدة على الفلاش قد تم استبدالها بشريط أدوات ثانوي يحتوي على أزرار إجراءات لتحديث وإضافة وحذف وتصدير وأرشفة ردود النموذج.

ولم تعد قائمة (Adobe PDFMaker) في تطبيقات (Word) و (PowerPoint) تحتوي على زر إدراج الوسائط، الذي كان يسمح في السابق لمستخدمي حزمة أوفيس بتضمين محتوى الفلاش في المستندات.

وقالت الشركة: عطلت مايكروسوفت بشكل افتراضي القدرة على إضافة محتوى الفلاش أو وسائط غنية في مستندات أوفيس.

وأضاف: إذا كان المستند الخاص بك يحتوي بالفعل على محتوى الفلاش المضمن فيه، فإن (Acrobat) يمنع تضمين الفلاش أو الوسائط الغنية في ملف (PDF) المحول ويضيف صورة بدلاً من ذلك.

وتُعد عمليات الإزالة جزءًا من الجهود المبذولة على مستوى الصناعة لإزالة الفلاش من المتصفحات الرئيسية بحلول نهاية هذا العام.

وأعلنت أدوبي وآبل وفيسبوك وجوجل وموزيلا في عام 2017 عن نهاية دعم التقنية في المتصفحات بحلول شهر ديسمبر 2020.

وأصدرت مايكروسوفت في شهر أكتوبر تحديثًا لجميع إصدارات ويندوز المدعومة يزيل الفلاش بشكل دائم من نظام التشغيل، كما أصدرت تحديث يسمح للمسؤولين باختبار تأثير عدم وجود التقنية في تطبيقات الأعمال.





