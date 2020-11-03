Epic Games تستعرض ميزات فورتنايت عبر PS5 و Xbox

كشفت شركة (Epic Games) عن معلومات جديدة حول فوائد الأداء التي يجب على لاعبي لعبة فورتنايت (Fortnite) توقعها إذا لعبوا اللعبة عبر منصات (PlayStation 5) أو (Xbox Series X) أو (Xbox Series S) الجديدة.

وتتوفر إصدارات الجيل التالي من لعبة فورتنايت لتلك المنصات عند وصولها الأسبوع المقبل، وتقول (Epic Games): إن هذه التصميمات الأصلية جديدة وهي مصممة لتحقيق المزيد من الاستفادة من المنصات الجديدة.

وانتشرت سابقًا بعض هذه الأهداف، مثل دقة 4K و 60 إطارًا في الثانية، لكن الشركة توضح الآن بعض الترقيات خلف الكواليس التي يجب أن تسمح بها الأجهزة الجديدة.

وبالنسبة إلى منصات إكس بوكس الجديدة، فإنك تحصل على هذه الدقة إذا كنت تلعب اللعبة عبر منصة (Xbox Series X) الأكثر قوة، في حين أن منصة (Xbox Series S) محددة بدقة 1080 بكسل.

ويتم تشغيل كلا الإصدارين بمعدل 60 إطارًا في الثانية، كما هو معتاد في فورتنايت عبر المنصات منذ عام 2018.

وتعد (Epic Games) الآن بتأثيرات ديناميكية وفيزيائية ضمن (Xbox Series X)، ومن ضمنها عالم تفاعلي مع استجابة العشب والأشجار للانفجارات، ومحاكاة السوائل المحسنة للدخان والسائل (دخان أكثر برودة وتأثيرات سائلة)، وتأثيرات العاصفة والسحابة الجديدة كليًا.

كما أنها تعد بالمشاركة بشكل أسرع في المباريات وتقسيم الشاشة بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

وتنعكس العديد من هذه المزايا نفسها عبر (PS5)، ومن ضمنها دقة 4K، والتأثيرات الديناميكية والفيزيائية، والمشاركة بشكل أسرع في المباريات وتغييرات تقسيم الشاشة.

كما تعد (Epic Games) أيضًا بدعم عناصر التحكم في (DualSense)، مما يعني أن ردود الفعل اللمسية للوحة الألعاب الجديدة ستجعلك تشعر وكأنك تحمل (Suppressed SMG)، بالإضافة إلى ردود الفعل اللمسية عند الضغط على الزناد بالنسبة للأسلحة البعيدة المدى.

تقول (Epic Games) أيضًا: إن الجيل التالي من فورتنايت يدعم ميزة أنشطة (PS5)، مما يسمح بتشغيل الألعاب في أوضاع محددة.

ويعني هذا أنه يمكنك تحميل فورتنايت مباشرة في وضع لعبة معركة رويال مع قائمة تشغيل محددة، وتسمح لك هذه الطريقة بضغطة زر إضافية واحدة للوقوف في قائمة الانتظار للمباراة.





