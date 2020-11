Baby Shark أصبحت فيديو يوتيوب الأكثر مشاهدة

تجاوزت النسخة الإنجليزية من أغنية الأطفال (Baby Shark) الآن حاجز 7.043 مليارات مشاهدة، مما يجعلها رسمياً مقطع فيديو يوتيوب الأكثر مشاهدة على الإطلاق.

ومرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أن حصلت أغنية (Despacito) لنجوم البوب البورتوريكي لويس فونسي (Luis Fonsi) ودادي يانكي (Daddy Yankee) على هذا اللقب.

تم تحميل أغنية (Despacito) في 12 يناير 2017، ولديها الآن أقل بقليل من 7.04 مليارات مشاهدة.

وتم تحميل أغنية الأطفال (Baby Shark)، التي سجلتها المغنية الكورية الأمريكية هوب سيجوين (Hope Segoine) البالغة من العمر 10 سنوات وأنتجتها الشركة التعليمية الكورية الجنوبية (Pinkfong)، في الأصل عبر يوتيوب في 17 يونيو 2016.

وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من الألحان الأكثر شهرة في العالم، حتى أنها فاجأت العالم عبر ظهورها ضمن قائمة (Billboard Top 100) في عام 2019.

وتم تسجيل نسخة جديدة من (Baby Shark) في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في تعزيز نظافة اليدين بما يتناسب مع جائحة فيروس كورونا.

وتمثل الأغنية إعادة إنتاج لأغنية شعبية أمريكية، وتأتي مصحوبة برقصة سهلة المتابعة جذبت الأطفال والآباء على حد سواء لعائلة سمك القرش والبحث عن الأسماك الصغيرة تحت الماء.

وشاهد الأغنية أشخاص في أكثر من 236 دولة ومنطقة مختلفة، وتم نشر هذا الفيديو مع الحركات الراقصة عبر قناة (Pinkfong) التابعة لشركة (Smartstudy) في شهر يونيو 2016، بعد نشر الفيديو الأصلي عبر القناة في شهر نوفمبر 2015.

وقال كيم مين سيوك (Kim Min-seok)، الرئيس التنفيذي لشركة (Smartstudy)، في بيان: شكرًا لك على إظهار دعمك وستستمر (SmartStudy) في تطوير المزيد من الملكيات الفكرية المتنوعة في المستقبل لتوفير نطاق أوسع من المحتوى الممتع للجماهير العالمية.

وتتوقع (Smartstudy) أن يتجاوز الفيديو 8 مليارات مشاهدة في النصف الأول من عام 2021.

وتجاوز الفيديو في شهر مارس أغنية (Shape of You) لإد شيران (Ed Sheeran) لتصبح الفيديو يوتيوب الثاني عالميًا من حيث عدد المشاهدات، حيث حصدت أكثر من 4.67 مليارات مشاهدة.

ووفقًا للأرقام، فقد جرى بث أغنية (Baby Shark) بشكل مستمر لمدة 30187 عامًا، وحققت (Pinkfong) نحو 5.2 مليون دولار من بث يوتيوب وحده.

