4 ميزات خفية في متصفح جوجل كروم يمكنك تفعيلها الآن

يعد متصفح (جوجل كروم) Google Chrome من أكثر متصفحات الويب استخدامًا في العالم، ولكنه يفتقد للكثير من الميزات مقارنة ببعض منافسيه، ومع ذلك، فإن أفضل ميزات متصفح جوجل كروم تأتي مخفية في قائمة إعدادات تجريبية تُسمى (Flags)، وهي تضم العشرات من الميزات التي يمكنك تفعيلها للحصول على تجربة تصفح أفضل.

الجدير بالذكر أن معظم الإعدادات الموجودة في هذه القائمة هي (ميزات تجريبية) بحسب تصنيف جوجل، حيث تحذر من أن تفعيلها قد يعرض الأمان أو الخصوصية للخطر، ولكن سنستعرض اليوم 4 إعدادات منها موثوقة ولن تؤثر في أمان المتصفح أو خصوصيته.



إليك 4 ميزات خفية في متصفح جوجل كروم يجب عليك تفعيلها الآن:

للعثور على هذه الميزات في متصفح جوجل كروم، اكتب: chrome://flags في شريط عنوان المتصفح ثم اضغط على مفتاح الإدخال Enter في لوحة المفاتيح، وستظهر لك نافذة جديدة تحتوي على قائمة طويلة من الميزات التجريبية التي يمكنك تفعيلها في المتصفح، وللعثور سريعًا على أي من الميزات التي سنذكرها لك لاحقًا، اكتب اسمها في شريط البحث أعلى صفحة (Flags).

عندما تعثر على الميزة، اضغط على القائمة المنسدلة الموجودة بجوار اسم الميزة، ثم اختر (تفعيل) Enabled من القائمة التي تظهر لك، وبمجرد تفعيلها ستحتاج إلى إعادة تشغيل متصفح جوجل كروم وذلك بالضغط على الزر الأزرق في أسفل الصفحة.

وسيؤدي هذا إلى إعادة تحميل أي علامات تبويب كانت مفتوحة، مع تفعيل الميزة نفسها، وإذا لم تعجبك أي من الميزات، فيمكنك تعطيلها بشكل فردي عن طريق تكرار العملية السابقة واختيار (افتراضي) Default، أو (تعطيل) Disabled.

وإذا كنت ترغب في إيقاف تشغيلها جميعًا والعودة إلى إعدادات متصفح جوجل كروم الافتراضية، فاضغط على خيار (إعادة تعيين الكل) Reset All في الجزء العلوي من صفحة العلامات.

1- مجموعات علامات التبويب:

تسهل عليك ميزة (مجموعات علامات التبويب) Tab Groups عملية تنظيم علامات التبويب وترتيبها، حيث تسمح لك بتنظيم علامات التبويب النشيطة في مجموعات، فعلى سبيل المثال: يمكنك الاحتفاظ بجميع علامات التبويب الخاصة بمواقع الأخبار في مجموعة واحدة وتسميتها حتى تعرف بالضبط أين تبحث عندما تريد إعادة فتح علامة التبويب.



للتعرف على كيفية استخدام هذه الميزة، يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف تستخدم ميزة Tab Groups في كروم لتنظيم علامات التبويب؟”.

2- مستعرض ملفات PDF:

تتيح لك ميزة (مستعرض ملفات PDF) PDF Viewer قراءة أي مستند يتم فتحه في متصفح جوجل كروم بتنسيق PDF، وبمجرد تفعيل هذه الميزة سترى زرًا جديدًا في المتصفح يتيح لك ملاءمة أي ملف PDF مع الصفحة أو حجم الشاشة، بالإضافة إلى خيار لتدوير المستند، مما يسهل قراءة المحتوى من الكتيبات المطبوعة في اتجاه مختلف.

3- ميزة القراءة بدون تشتت:

أضاف متصفح جوجل ميزة (القارئ) Reader التي تتيح لك إخفاء الإعلانات والمشتتات الأخرى في صفحة الويب وإبقاء النص والصور الأساسية فقط في الصفحة، وستظهر عند تفعيل هذه الميزة أيقونة كتاب صغيرة في شريط العناوين في أي صفحة تُحول إلى وضع القارئ.

4- فرض الوضع الداكن لمحتويات الويب:

تفرض ميزة (Force Dark Mode for Web Contents) عند تفعيلها على جميع المواقع في متصفح جوجل كروم العمل في الوضع الداكن، سواء كانت تدعم الوضع الداكن رسميًا أم لا.





