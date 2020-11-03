4 أشياء تعلمناها عن Galaxy S21 هذا الأسبوع

انتشرت هذا الأسبوع شائعات وتسريبات عن هاتف سامسونج Galaxy S21، وسنقدم في هذا الموضوع ما يمكن أن نتوقعه من الهاتف الذكي الرائد القادم من سامسونج في فبراير 2021.

من الابتعاد عن التصميم الجذري إلى إصلاحات الكاميرا، فإن موجة أخبار Galaxy S21 مفاجئة بشكل كبير، حيث تلمح إلى المزايا التي يمكن أن تميز الهاتف عن غيره.

بالنظر إلى أحدث إصدارات سامسونج (Galaxy S20 Fan Edition)، الذي تم إطلاقه في سبتمبر، وطرح سلسلة S20 التي يبلغ عمرها الآن سبعة أشهر للبيع قبل يوم الجمعة الأسود و(Cyber ​​Monday)، فليس من المستغرب جدًا رؤية الأخبار تتصاعد للمجموعة التالية من هواتف الدرجة الأولى.

Samsung Galaxy S21 سيحصل على تصميم يشبه iPhone 12:

حصلت Samsung Display، على براءة اختراع لتصميم جديد للإطار قد يكون مخصصًا لهاتف Galaxy S21، حيث يشبه الإطارات المعدنية المسطحة التي شوهدت في مجموعة iPhone 12 الجديدة.

يمكن أن يكون اسم التصميم (Blade Bezel)، ومن المحتمل أن يحمل مظهرًا مختلفًا تمامًا عن الذي تكلمنا عنه، لكن التسريبات تشير إلى أننا سنرى تصميمًا مختلفًا عن الحواف الدائرية التي نتوقعها في سلسلة S للهواتف الرئيسية.

كاميرا أمامية تحت الشاشة:

وصفت براءة اختراع (Bezel Blade) بشكل مثير للاهتمام شاشة عرض الكاميرا الرقمية، وفقًا لموقع LetsGoDigital، الذي فسر ذلك على أنه يعني أن Galaxy S21 قد يحصل على كاميرا تحت الشاشة، وهذا دليل ضعيف جدًا، لكن مع المزيد من التخمين بناءً على اتجاهات الصناعة جنبًا إلى جنب مع تلميح براءات الاختراع الغامض يمكن أن تكون الكاميرا تحت الشاشة ميزة S21 المرتقبة.

خمس كاميرات خلفية:

أشارت شائعة إلى أن هواتف Galaxy S21 يمكن أن تأتي مع نظام كاميرا خماسي في الخلف مع مستشعر صور (ISOCELL HM2) بدقة 108 ميجابكسل. ويشاع أيضًا أن نظام الكاميرا الخماسية سيأتي إلى Samsung Galaxy A72، والذي قد يكون مرشحًا أكثر للحصول على نظام كاميرا خلفية خماسية.

يمكن إطلاق Samsung S21 في وقت أبكر من المعتاد:

تم إطلاق سلسلة Samsung Galaxy S في أواخر فبراير لسنوات، ولكن يمكننا أن نرى خط Galaxy S21 قد يتم الكشف عنه رسميًا قبل شهر من شهر يناير – وقد يكون ذلك قريبًا بعد يوم رأس السنة الجديدة، وفقًا لإشاعة أخرى.





