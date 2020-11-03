واتساب تقدم أداة إدارة التخزين الجديدة

تسهل منصة واتساب تحرير المساحة باستخدام أداة إدارة التخزين الجديدة، حيث أعادت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك تصميم أداة إدارة التخزين، مما يسهل على المستخدمين العثور على الملفات التي تشغل مساحة كبيرة عبر هواتفهم وحذفها.

ومن المفترض أن تطرح واتساب الأداة الجديدة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع، كما تقول الشركة، وستكون متاحة في التطبيق من خلال التوجه إلى “الإعدادات” ومن ثم “التخزين والبيانات” ومن ثم “إدارة التخزين”.

وتقوم أداة واتساب الحالية المسماة “استخدام التخزين” بفرز جميع الدردشات المتاحة حسب مقدار المساحة التي تشغلها، مع سرد عدد الرسائل والصور وملفات الصور المتحركة ومقاطع الفيديو في كل دردشة، والسماح للمستخدم بحذف كل فئة.

وتعد الأداة الحالية مفيدة، لكنها لا تمنح المستخدمين طريقة لتصفح المحتوى الذي يزيلونه، وهو أمر هام إذا كنت بحاجة إلى مسح دردشة جماعية عائلية وتريد تجنب حذف أي صور مهمة.

وتقدم الأداة الجديدة صورًا مصغرة للمحتوى المراد حذفه، وتجمع هذه البيانات في فئات، ومن ضمنها “تمت إعادة التوجيه عدة مرات” و “أكبر من 5 ميجابايت”.

وسيكون من الممكن الآن حذف الملفات الكبيرة فقط، أو تلك التي تمت إعادة توجيهها عدة مرات.

ويمكنك أيضًا اختيار فرز الملفات بترتيب تنازلي من حيث الحجم، بحيث يمكنك بسهولة مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة التي تشغل أكبر مساحة، ومشاهدة معاينة لأي ملفات قبل تحديد هل تريد حذفها أم لا.

وكانت المعلومات حول أداة إدارة التخزين الجديدة قد ظهرت منذ شهر أغسطس، وذلك بفضل الموارد المخبأة في ملفات التثبيت لإصدارات واتساب التجريبية، لكن الأداة أصبحت الآن رسمية.

وقالت واتساب: لقد سهلنا المراجعة والحذف الجماعي للعناصر وإخلاء بعض المساحة، وسيتم طرح الأداة للمستخدمين حول العالم هذا الأسبوع.

وأضافت المنصة: نقدم الآن اقتراحات تنظيف سهلة من خلال تجميع الملفات الكبيرة والوسائط التي تمت إعادة توجيهها عدة مرات، وفرز الملفات حسب الحجم بترتيب تنازلي، وتوفير طريقة لمعاينة الملفات قبل حذفها، ويمكنك أيضًا مشاهدة معاينة للوسائط قبل تحديد عنصر واحد أو عدة عناصر لحذفها.

ومن المفترض أن يسهل ذلك على المستخدمين تحديد المحتوى الذي لا يحتاجون إليه أو لا يريدونه بعد الآن، ويمكن حذفه ببساطة.





