ميزة جديدة في متصفح إيدج يتفوق بها على كروم.. إليك التفاصيل

منذ أن أطلقت مايكروسوفت متصفح (إيدج) Edge خلال شهر يناير الماضي، أصبحت الشركة تهتم أكثر بدعمه بالعديد من الميزات الجديدة لمنافسة متصفح (كروم) Chrome من جوجل بشكل جدي، خاصة وأن متصفح إيدج الذي يعتمد على محرك (كروميوم) Chromium قد وجد شعبية كبيرة لدى المستخدمين.

وفي الفترة الأخيرة أعلنت مايكروسوفت عن ميزة جديدة رائعة قادمة للمتصفح وهي: ميزة (علامات التبويب العمودية) Vertical Tabs التي تتيح للمستخدمين نقل شريط علامات التبويب من الأعلى إلى الجهة اليسرى من الشاشة في تخطيط عمودي.

كيف تعمل الميزة الجديدة في متصفح إيدج؟

تتيح لك الميزة الجديدة نقل علامات التبويب المفتوحة في متصفح (مايكروسوفت إيدج) إلى الجهة اليسرى من الشاشة في شكل عمودي للمزيد من التركيز وعدم التشتت والعثور على علامة التبويب المفتوحة بسرعة وسهولة، كما يمكنك أيضًا التبديل بين التخطيط القديم والجديد بنقرة واحدة.

بالإضافة إلى ذلك تتيح لك الميزة إعادة تنظيم علامات التبويب النشيطة بسهولة لأنها تدعم أيضًا السحب والإفلات، ولكن لا يمكنك الوصول إلى كل من التخطيط القياسي والتخطيط الرأسي في الوقت نفسه.

حيث ذكرت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا العام: أن هذه الميزة تستهدف المستخدمين الذين يقومون بفتح العشرات من علامات التبويب في متصفح مايكروسوفت إيدج في الوقت نفسه.

مع فتح العشرات من علامات التبويب في أي متصفح، تقل المساحة المتاحة لك لمشاهدة أسماء علامات التبويب، ولكن باستخدام هذه الميزة، يمكنك النقر فوق اسم علامة التبويب ومشاهدة اسمها بسهولة، كما يمكنك أيضًا العثور على العديد من علامات التبويب وإدارتها مرة واحدة عن طريق التمرير عبر القائمة.

ومع ذلك، فهي غير متوفرة بشكل رسمي حتى الآن، حيث تخطط مايكروسوفت لإطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، ولكن إذا كنت مهتمًا وتريد تجربتها بالفعل، فستحتاج إلى تنزيل إصدار Edge Canary أو Dev builds وتثبيته في جهازك، ثم اتبع الخطوات التالية:

في الصفحة الرئيسية، اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

في صفحة (الإعدادات) اضغط على خيار (المظهر) Appearance في الجهة اليسرى.

فعّل خيار (علامات التبويب العمودية) Vertical tabs من خلال الضغط على زر التبديل الذي يوجد بجواره.







