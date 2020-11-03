كيف يمكنك التسجيل في خدمة Apple One الجديدة؟

طرحت آبل يوم السبت الماضي خدمة الاشتراكات الجديدة التي تُسمى (Apple One)، والتي تجمع بين مجموعة من خدمات آبل في باقة واحدة مقابل اشتراك واحد، مما يتيح لك الاستمتاع بالمزيد من خدمات آبل بتكلفة أقل.

تشمل حزم خدمة (Apple One) أفضل الخدمات التي تقدم لك وسائل الترفيه من آبل، بالإضافة إلى مساحات تخزينية في (iCloud) لحفظ صورك وملفاتك وغيرها الكثير، وتشمل الخدمات كل من: Apple Music،‏ و Apple TV Plus‏، و Apple Arcade، و Apple Fitness Plus، و iCloud‏.

تقدم خدمة (Apple One) ثلاث خطط اشتراك مختلفة، تتراوح أسعارها من 14.95 إلى 29.95 دولارًا شهريًا، حيث تختلف الخطط الثلاث من حيث عدد الخدمات التي تتضمنها، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها، ومقدار السعة التخزينية المقدمة في iCloud، وتأتي كما يلي:

الخطة الفردية: تأتي بسعر 14.95 دولارًا شهريًا، وتجمع بين 4 خدمات لشخص واحد، هي: Apple Music و Apple TV Plus و Apple Arcade ومساحة تخزينية في iCloud بسعة 50 جيجابايت.

الخطة العائلية: تأتي بسعر 19.95 دولارًا شهريًا، وتجمع بين 4 خدمات هي: Apple Music و Apple TV Plus و Apple Arcade ومساحة تخزينية في iCloud بسعة 200 جيجابايت.

خطة Premier: تأتي بسعر 29.95 دولارًا شهريًا، وتجمع بين 6 خدمات، تشمل: Apple Music، و Apple TV Plus، و Apple Arcade و Apple News Plus، و Fitness Plus، و 2 تيرابايت في iCloud.

يمكنك مشاركة اشتراكك في الخطة العائلية، وخطة Premier مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين مرتبطين بحساب آبل الخاص بك. كما أن خطة (Premier) فقط هي التي تشتمل على Apple News Plus وخدمة Apple Fitness Plus – التي ستطرح في وقت لاحق من هذا العام – لذلك فهي متاحة في المناطق التي تتوفر فيها (Apple News Plus) فقط، أي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

أولًا، ما هي الأجهزة التي تحتاجها للوصول إلى Apple One؟

يمكنك الاشتراك في إحدى حزم (Apple One) عبر أي من الأجهزة التالية:

وبالتالي؛ إذا لم تكن تستخدم أحدث إصدار من نظام التشغيل الذي يعمل به جهاز آبل المؤهل فيجب عليك تحديثه أولًا حتى يمكنك الوصول إلى خدمة (Apple One).

بعد الاشتراك في إحدى حزم (Apple One) – باستخدام أحد الأجهزة التي ذكرناها سابقًا – يمكنك استخدام الخدمات التي تتضمنها الحزمة التي اخترتها في أي جهاز لديه القدرة على تشغيل تلك الخدمات المحددة. وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر:

أجهزة iPhone أو iPod touch حتى لو كانت بنظام iOS 12 أو iOS 13.

ساعة آبل Apple Watch Series 3 أو أي إصدار أحدث.

معظم أجهزة آيباد، وأجهزة ماك الحديثة، وأي جهاز Apple TV مؤهل.

الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعمل عليها أي من خدمات آبل المضمنة في الحزمة.



من أي جهاز عبر الويب وهذا يقتصر على خدمتي Apple Music، و Apple TV Plus.

أجهزة التلفاز الذكية التي تعمل عليها خدمتي Apple Music، و Apple TV Plus.

ثانيًا؛ كيفية التسجيل في خدمة Apple One:

انتقل إلى (الإعدادات) Setting في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على (مُعرّف آبل) Apple ID الخاص بك في الجزء العلوي من قائمة الإعدادات.

اضغط على خيار (الاشتراكات) Subscriptions.

سترى قسمًا جديدًا يحمل اسم (Get Apple One) في الجزء العلوي من الشاشة، اضغط على خيار (جربها الآن) Try it now.

ستظهر لك الخطط الثلاث المتاحة في الحزمة – أو خطتين فقط، وذلك بناءً على البلد الذي تعيش فيه وهل الخطة الثالثة Premier متاحة لك أم لا – اختر الخطة التي تناسبك.

اضغط على خيار (بدء الإصدار التجريبي المجاني) Start Free Trial.

ستظهر قائمة منبثقة لتأكيد رغبتك في بدء الاشتراك – وستُعرض سياسة الاشتراك وسعره ومعلوماته حول المدفوعات المتكررة – اضغط مرتين على الزر الجانبي، أو زر الشاشة الرئيسية إذا كان جهازك يحتوي عليه للتأكيد.

إذا قررت بعد التجربة أن الحزمة التي اشتركت فيها غير مناسبة لك، فيمكنك إلغاء اشتراكك في خدمة ( Apple One) في أي وقت من خلال قسم الاشتراكات في إعداداتك.

هل سيوفر لك الاشتراك في إحدى الخطط الثلاث أي أموال بالفعل؟

وفقًا لشركة آبل؛ توفر الخطة الفردية في الخدمة ما يزيد عن 6 دولارات شهريًا مقارنة بالاشتراك في كل خدمة فيها على حدة، بينما توفر الخطة العائلية ما يزيد عن 8 دولارات شهريًا، وتوفر خطة Premier ما يصل إلى عن 25 دولارًا شهريا أو أكثر من 300 دولارًا سنويًا.

للتعرف على تفاصيل أكثر حول خطط خدمة (Apple one) ومعرفة أي خطة مناسبة لك أكثر، يمكنك الاطلاع على مقال “Apple One.. كل ما تريد معرفته عن خدمة الاشتراكات الجديدة من آبل“





