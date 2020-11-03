قائمة تطبيقات بث الفيديو التي ستعمل في جهازي Xbox Series X و PS5

في هذه الأيام، يستخدم الكثير من الأشخاص أجهزة PlayStation و Xboxe الخاصة بهم لمشاهدة خدمات بث الفيديو بالإضافة إلى تشغيل الألعاب، ولن يكون جهازي PlayStation 5 و Xbox Series X القادمان استثناءً لهذه القاعدة، ولكن مع ذلك هناك بعض الاختلافات الرئيسية في تطبيقات البث التي سيدعمها الجهازان عند إطلاقهما.

أولًا: قائمة تطبيقات بث الفيديو التي ستعمل في جهاز Xbox Series X:

وفقًا لشركة مايكروسوفت سيكون لدى جهازي Xbox Series X، و Series S وصول فوري إلى جميع تطبيقات البث الموجودة سابقًا في منصة Xbox One، ومنها:

Disney Plus.

Amazon Prime Video.

Amazon Music.

ESPN.

HBO Max.

HBO Go.

Hulu.

Netflix.

SoundCloud.

Pandora.

SlingTV.

Spotify.

بالإضافة إلى جميع تطبيقات يوتيوب، ويمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للتطبيقات عبر هذا الرابط

ثانيًا: قائمة التطبيقات التي ستعمل في جهاز PlayStation 5:

من ناحية أخرى، سيأتي جهاز PlayStation 5 بدعم محدود لتطبيقات بث الفيديو عند الإطلاق، وتشمل التطبيقات المؤكدة حتى الآن:

Apple TV Plus.

Disney Plus.

Netflix.

Spotify.

Twitch.

YouTube.

وكما هو واضح، فإن تطبيق البث الحصري الذي سيدعمه جهاز PlayStation 5 هو: Apple TV Plus الذي يعتبر إضافة بارزة، ولكن هذه القائمة قد تكون غير شاملة مقارنة بجهاز Xbox Series X أو Series S مع الأخذ في الاعتبار أن جميعها لديها تطبيقات PlayStation 4 يمكنك تنزيلها واستخدامها الآن.

ومع ذلك، فإن شركة سوني تخطط لتضمين تطبيقات بث الفيديو الأخرى في جهاز Play Station 5، وتشمل: Amazon Prime Video و MyCanal و Hulu و Peacock في قادم الأيام، ولكن ليس في يوم الإطلاق.

ولكن ماذا عن بث المحتوى بدقة 4K؟

يدعم كلا من جهازي PS5و Xbox Series X بث المحتوى بدقة 4K و HDR، لكن من غير المعروف حتى الآن هل ستتمكن كافة التطبيقات المؤهلة للعمل في الجهازين من بث محتوى بدقة 4K عند الإطلاق.

ولكن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أنه سيختلف الأمر من تطبيق إلى تطبيق، فالكثير من هذه التطبيقات لا تدعم البث بدقة 4K وبعضها لديها مجموعة محدودة فقط من المحتوى بدقة 4K، ولكن من المتوقع بصورة عامة أن بعض تطبيقات بث الفيديو على الأقل ستستطيع بث بعض المحتوى بدقة 4K على كلا من جهازي PS5 و Xbox Series X.





