صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادة CISSP في أمن نظم المعلومات مع خصم 97%

يقوم اختبار شهادة (CISSP) بتقييم خبرتك عبر ثمانية مجالات أمان، منها: أمن الأنظمة وإدارة المخاطر، و(أمن الأصول) Asset Security، وأمن الاتصالات والشبكات، وكذلك حماية المواقع وطرق التشفير الآمن للمعلومات والبيانات والتحكم في بروتوكولات الوصول، وتطوير برمجيات الأمن المختلفة واختبارها. وتتيح لك هذه الدورة التدريبية التي تزيد مدتها عن 81 ساعة من المحتوى التعرف على هذه المجالات، وإتقانها لاجتياز الاختبار بسهولة.