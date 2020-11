سوني تهدد شركة خططت لبيع واجهات PS5 خاصة

تشير الأنباء إلى أن شركة سوني اليابانية قد هددت باتخاذ إجراءات قانونية بشأن انتهاكات محتملة لبراءات الاختراع، مما أجبر شركة (Plate Station) على تغيير اسمها وإلغاء جميع الطلبات الأولية الحالية لواجهات (PS5) الخاصة.

وكشفت في وقت سابق من الشهر الماضي شركة تُدعى (Plate Station) عن مجموعة من الواجهات القابلة للتخصيص والقابلة للتبديل لجهاز (PlayStation 5) القادم.

وعرضت الشركة الناشئة بيع مجموعة من الواجهات الخاصة لمالكي (PS5) المحتملين لتحل محل الواجهات البيضاء مقابل 40 دولار بألوان متنوعة، ومن ضمنها الفضي أو الأحمر أو الأسود أو الأزرق.

وقالت شركة (Plate Station)، التي غيرت علامتها التجارية منذ ذلك الحين إلى (CustomizeMyPlates): بذلنا أقصى جهودنا قبل الإطلاق، وكان لدينا رأي مفاده أنه بالنظر إلى أن سوني لديها براءات اختراع تتعلق بالواجهات البيضاء فقط، فلن تكون هناك مشكلة.

وأضافت: طلب منا محامو سوني تغيير اسمنا بعد يوم واحد فقط من نشر موقع الويب الخاص بنا، بسبب انتهاكات العلامات التجارية، وقد اعتقدنا أن هذا التبديل سيكون كافيًا لإسعاد الجميع، وبصراحة كنا نأمل ذلك لأننا بدأنا بالفعل في تطوير منتجاتنا.

ووفقًا لمحامي سوني، فقد امتدت قضايا براءات الاختراع والملكية الفكرية لشركة سوني إلى الواجهات، وفي حال واصلت (CustomizeMyPlates) بيع الواجهات الخاصة في أي بلد، فإنها ستذهب إلى المحكمة.

وقالت الشركة الناشئة: حدث كل هذا الآن، ونحن بصدد إلغاء جميع طلبات الواجهات في جميع أنحاء العالم وإعادة ثمنها للعملاء، ونشعر بخيبة أمل كبيرة بشأن هذا، لكن ليس لدينا خيار آخر.

ولا يزال موقع شركة (CustomizeMyPlates عبر الويب يبيع حاليًا مجموعة متنوعة الأغلفة لمنصة (PS5) وذراع التحكم (DualSense)، مما يمنح بعض المرونة للعملاء الذين قد يرغبون في خيارات ألوان أخرى غير نظام الألوان القياسي بالأبيض والأسود.

واكتسبت منصة (PS5) الكثير من الاهتمام منذ الكشف الأولي عنها في الصيف الماضي بسبب التصميم غير العادي الذي يمثل خروجًا كبيرًا عن تصميم منصات (PlayStation) السابقة.

وتتميز (PS5) بتصميمها المستقبلي باللونين الأبيض والأسود، إلى جانب الواجهات البيضاء الموجودة على الجانبين الأيسر والأيمن من المنصة.

ومن المفترض إطلاق (PS5) رسميًا في 12 نوفمبر 2020 في مناطق محددة، يليه إصدار عالمي أكبر في 19 نوفمبر 2020.

As I’m sure some of you will be finding out. Due to patent and intellectual property issues we will be cancelling all orders and processing refunds. We’ll work hard over the weekend to get this done so please bare with us. Once complete you’ll receive an email.

— Customize My Plates (@customizeplates) October 30, 2020