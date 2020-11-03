ريلمي تعلن عن ساعتها الذكية ‏Realme Watch S

أعلنت شركة (ريلمي) Realme عن ساعتها الذكية الأولى (ريلمي ووتش) Realme Watch في شهر أيار/ مايو الماضي، والآن أعلنت عن ساعتها الجديدة (ريلمي ووتش إس) Realme Watch S .

وتقدم ساعة Realme Watch S الجديدة شاشة دائرية الشكل بقياس 1.3 بوصة وبدقة 360×360 بوصة، وهي تمتاز بوجود حساس ضوئي يُعدِّل تلقائيًا مستوى السطوع بناءً على الإضاءة المحيطة.

ويحمي شاشة الساعة طبقة من زجاج (جوريلا جلاس) Gorilla Glass من شركة (كورنينج) Corning. ومع أن الشركة لم تعلن عن إصدار الزجاج، إلا أنه يُعتقد أن يكون (جوريلا جلاس 3) نظرًا لكون ساعة Realme Watch تستخدمه.

وجاءت ساعة Realme Watch مع 12 وجهًا، ومع أن شركة (ريلمي) لم تعلن عن عدد وجوه ساعة Realme Watch S، إلا أنها قالت: إن أكثر من 100 وجه سيصنع للساعة خلال الأشهر المقبلة.

وصُنع الهيكل الدائري لساعة Realme Watch S من الألمنيوم، وله زرّان على الجانب الأيمن، في حين صُنع سوار الساعة من السيليكون السائل، وله أربع ألوان، وهي: الأزرق، والبرتقالي، والأخضر، والأسود. وتأتي الساعة مع اللون الأخير، ولكن بقية الألوان تُباع على نحو منفصل.

وعلى غرار ساعة Realme Watch، تأتي الساعة الجديدة مع حساس لنبضات القلب، بالإضافة إلى حساس مستوى الأكسجين في الدم SpO2. وتأتي الساعة أيضًا مع 16 وضعًا من أوضاع الرياضة، ويشمل ذلك: الدراجة الثابتة، وآلة التجديف.

وعلى غرار الساعات الذكية الأخرى، تشمل الميزات الرئيسية الأخرى لساعة Realme Watch S مراقبة النوم، ورفض المكالمات، والإشعارات الذكية، والتحكم في الموسيقى والكاميرا.

وتدعم الساعة مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، ما يعني أنها قادرة على الصمود تحت الماء بعمق 1.5 متر، ولمدة نصف ساعة، لذا فهي غير مناسبة للاستخدام أثناء الاستحمام، أو السباحة.

وتأتي الساعة مع بطارية بسعة 390 ميلي أمبير في الساعة، وهي تسمح لها بالعمل لمدة 15 يومًا من الاستخدام المتوسط.

وستُباع ساعة Realme Watch S في باكستان اعتبارًا من 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بسعر يعادل 95 دولارًا أمريكيًا. ولا معلومات عن موعد توفر الساعة في الأسواق الأخرى.





