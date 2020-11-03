أنت تستخدم قارئ بصمات الأصابع في نظام أندرويد بشكل خاطئ

يوفر قارئ بصمات الأصابع في نظام أندرويد طريقة سريعة ومريحة لإلغاء قفل الهواتف الذكية، وإذا كنت تعمل بيديك، فربما تكون قد لاحظت أن قارئ بصمات الأصابع يمكن أن يكون غير موثوق إلى حد ما، مما يتطلب عدة محاولات حتى يعمل، حيث لا يستغرق الأمر سوى ثانية إضافية أو نحو ذلك، ولكنه يمثل مطبًا سريعًا عندما يتعلق الأمر بإلغاء القفل.

تكمن المشكلة في أن بصمات الأصابع تبلى وتتغير أثناء عملك بيديك. ولا يكفي التغيير للسماح لك بالابتعاد عن الجرائم، لكن التلف والندوب يمكن أن تكون كافية لخداع الماسح الضوئي.

إذا كنت تعمل بيديك في الهواء الطلق أو كفني، فستكون هذه مشكلة، وسيواجه هذه المشكلة أيضًا الأشخاص الذين لديهم هوايات متطلبة مثل تسلق الصخور، لكن يوجد ثلاثة حلول لمواجهة المشاكل المتعلقة مع قارئ بصمات الأصابع في نظام أندرويد.

امنح أندرويد الإصبع الأوسط:

استخدم بصمات أصابعك الوسطى، وبالتأكيد سيتطلب الأمر القليل من التعود، لكنني (مع الآخرين الذين شاركت معهم هذه الحيلة) وجدت أن البصمات على الإصبع الأوسط تتلقى ضررًا أقل من الأصابع الأخرى. وهذا مفيد بشكل خاص للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تحتوي على قارئ بصمات الأصابع في الخلف.

استخدم جانب الإصبع:

بدلًا من استخدام أطراف الأصابع استخدم الجوانب، وخاصة الإبهام. ونكرر مرة أخرى، إنها بقعة تتعرض لضرر أقل، حيث تعمل هذه الحيلة بشكل جيد مع الهواتف الذكية المزودة بقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

لعبة النظام:

خدعة أخرى نجدها تعمل بشكل جيد، هي تسجيل الإصبع نفسه مع قارئ بصمات الأصابع عدة مرات خلال فترات زمنية متفرقة. وبهذه الطريقة، يتعلم الهاتف قراءة بصمة إصبعك من خلال الندوب العشوائية على مدى فترة من الزمن. وهذه الحيلة مفيدة لأولئك الذين لا يريدون تغيير الإصبع الذي يستخدمونه لفتح هواتفهم الذكية.

الجدير بالذكر أنه ربما لا يكون مفاجئًا أن يأتي هاتفك العامل بنظام أندرويد بقاموس خاص به مبرمج بداخله، وإلا كيف سيعرف دائمًا تصحيح الكلمات التي أخطأت في تهجئتها، أو تقديم اقتراحات سياقية لما قد تقوله!

قد لا تعرف أنه يمكنك بالفعل إضافة وإزالة الكلمات من قاموسك في الهاتف العامل بنظام أندرويد، ويعد هذا أمرًا رائعًا إذا كنت منزعجًا باستمرار من الكلمات التي يعتقد هاتفك أنك أخطأت فيها، على سبيل المثال: إذا كان صديقك يكتب اسمه بطريقة غير معتادة.

يمكنك الاطلاع على موضوع كيفية إضافة كلمات إلى قاموس أندرويد الداخلي من هنا.





