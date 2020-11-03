أرباح لينوفو تفوق التوقعات مع التحول إلى العمل عن بُعد

أعلنت مجموعة لينوفو الصينية اليوم الثلاثاء عن أرباحها للربع الثالث من العام الحالي، والتي جاءت أفضل من المتوقع، وقالت: إنها تواصل الاستفادة من العمل عن بُعد الذي أصبح أمرًا طبيعيًا بعد جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت العملاقة الصينية – التي تعد الشركة الكبرى في العالم من حيث إنتاج الحواسيب الشخصية: إنها سجلت أرقامًا قياسية جديدة للإيرادات، والدخل قبل الضرائب، وصافي الدخل، وقد حققت مجموعات الأعمال الرئيسية الثلاث جميعها نموًا سنويًا للمرة الأولى في ستة أرباع.

وقال رئيس مجلس الإدارة (يانج يوانكينج) لوكالة رويترز في مقابلة بعد النتائج: “كان الربع الأخير هو ما أسميه ربعًا مثاليًا لشركة لينوفو”. وأضاف: “آمل أن يكون الربع الحالي أفضل”.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 7 في المئة إلى 14.5 مليار دولار أمريكي. ومع إجبار الجائحة للشركات في جميع أنحاء العالم على البحث عن خيارات العمل من المنزل، وتفضيل الناس للبقاء في المنازل، فإن الشركة تتوقع أن تستفيد من المبيعات المتزايدة للحواسيب الشخصية، والحواسيب اللوحية.

وقال يانج: “إن حواسيبنا الشخصية المخصصة للألعاب، وحواسيبنا الشخصية الخفيفة والنحيفة شهدت نموًا أسرع من المنتجات الأخرى”.

وبحسب شركة أبحاث السوق (جارتنر) Gartner، فإن الشحنات العالمية من الحواسيب الشخصية ارتفعت بنسبة 3.6 في المئة في الربع الممتد من 1 تموز/ يوليو إلى 30 أيلول/ سبتمبر 2020، وذلك بسبب حاجة الناس إلى الترفيه المنزلي، والتعلم عن بعد، بالإضافة إلى النمو الأقوى لسوق الحواسيب الشخصية في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات.

ويتوقع يانج زيادة أخرى بنسبة تتراوح بين 5 في المئة إلى 10 في المئة على مستوى الصناعة في سوق أجهزة الحاسوب بالمجمل في العام المقبل.

وعززت لينوفو ريادتها في مجال أجهزة الحاسوب بنسبة 25.7 في المئة من السوق، متقدمةً على الشركتين الأمريكيتين: (إتش بي) HP، و(دل) Dell، اللتين تمتلكان حصة 21.6 في المئة، و 15.2 في المئة؛ على التوالي.

وقال يانج: إن النقص في إمداد المكونات، خاصةً للشاشات والدوائر المتكاملة، يمنع الشركة من تلبية طلب العملاء بنسبة 100 في المئة. وأضاف: “القضية ليست الطلب، إنها العرض. إذا تمكنا من ملء ما يكفي من الإمدادات، يمكننا بيع المزيد من المنتجات”.





