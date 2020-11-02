Warren .. منصة تساعد في منافسة عمالقة التكنولوجيا

تساعد المنصة السحابية الذاتية الخدمة (Warren) مزودي خدمات البنية التحتية السحابية الإقليميين على التنافس ضد عمالقة التكنولوجيا، مثل: أمازون ومايكروسوفت وجوجل.

وتكتسب منصة الشركة، الواقع مقرها في تالين بإستونيا، زخمًا في أوروبا وجنوب شرق آسيا، الذي يمثل أحد أسواق الخدمات السحابية الأسرع نموًا في العالم.

وتخطط المنصة للتوسع في أمريكا الجنوبية، حيث تم إطلاقها حديثًا في البرازيل.

ويعمل مقدمو الخدمات السحابية العالميون الرائدون على توسيع أعمالهم الدولية بشكل كبير من خلال تنمية فرق التسويق ومراكز البيانات الخاصة بهم حول العالم.

وأطلقت مايكروسوفت خلال الأشهر القليلة الماضية منطقة جديدة لمركز البيانات في النمسا، وتوسعت في البرازيل، وأعلنت أنها ستبني منطقة جديدة في تايوان، حيث تنافس أمازون ويب سيرفيسز (AWS).

ويمثل الطلب على الخدمة الخاصة والتحكم في البيانات دافعًا للعديد من الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة، إلى اختيار مزودي البنية التحتية السحابية المحليين بدلاً من ذلك.

ويولي مقدمو الخدمات المحليون مزيدًا من الاهتمام للمبيعات الشخصية والدعم، باللغة المحلية، لجميع العملاء بشكل عام، ويأخذون الوقت الكافي للتركيز على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المرونة وتلبية احتياجاتهم الخاصة.

ويمنح مقدمو الخدمات العالميون اهتمامًا شخصيًا لعدد قليل من العملاء الكبار في قطاعات المؤسسات، بينما يقدم العديد من المزودين المحليين أسعارًا أقل وقدرًا كبيرًا من النطاق الترددي مجانًا، مما يجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتلعب مسألة السيطرة على البيانات دورًا مهمًا في اختيار المنصة السحابية للعديد من العملاء، الذين يختارون موفري البنية التحتية السحابية المحليين بسبب انخفاض التكاليف والدعم المخصص بشكل أكبر.

وتُعد منطقة جنوب شرق آسيا واحدًا من الأسواق السحابة الأسرع نموًا في العالم، وتشكل جزءًا مهمًا من أعمال منصة (Warren).

وتواصل المنصة التوسع في جنوب شرق آسيا، مع التركيز على المناطق النامية الأخرى ذات الأسواق المحلية الكبيرة، مثل أمريكا الجنوبية.

وتجري الشركة الناشئة مناقشات مع شركاء محتملين في أسواق أخرى، ومن ضمنها روسيا وتركيا والصين.

ويشمل عملاء (Warren) الحاليون موفر السحابة الإستونية (Pilw.io) وموفر السحابة الإندونيسي (IdCloudHost).

وقالت الشركة: العمل مع (Warren) يعني أن العملاء يقضون وقتًا أقل في التعامل مع المشكلات الفنية المتعلقة ببرامج البنية التحتية، لذلك يمكن لفرقهم التركيز بدلاً من ذلك على دعم العملاء وإدارة الخدمات الأخرى التي يبيعونها.

وتهدف الشركة إلى منح موفري البنية التحتية السحابية المحلية القدرة على تلبية الطلب المتزايد، والتوسع دوليًا، وذلك باستخدام أدوات للتعامل مع المزيد من عمليات التثبيت والمستخدمين النهائيين.

ويتضمن ذلك ميزات مثل الصيانة الآلية وعمليات (DevOps) التي تبسط اختبار الميزات والتعامل مع المنصات المختلفة.

ومن المفترض أن تكون الشركة الناشئة قادرة بحلول الربع الأول من عام 2021 على ربط عدة مواقع بمزود واحد.





