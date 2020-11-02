Raspberry Pi 400 .. لوحة مفاتيح متضمنة حاسبًا مدمجًا

أعلنت مؤسسة راسبيري باي (Raspberry Pi) عن منتج (Raspberry Pi 400)، وهو عبارة لوحة مفاتيح مزودة بجهاز حاسب مدمج عامل بمعالج من (ARM).

وما عليك سوى توصيل المنتج بجهاز تلفاز أو شاشة باستخدام أحد منفذي (HDMI micro) وإدخال بطاقة (microSD) وإرفاق كابل الطاقة والفأرة ليصبح لديك جهاز حاسب أساسي للمهام اليومية أو البرمجة أو تشغيل الوسائط.

ويتاح هذا المنتج كجهاز قائم بذاته مقابل 70 دولار أو كحزمة تتضمن الفأرة ومزود الطاقة وبطاقة (microSD) بسعة 16 جيجابايت لنظام التشغيل وتخزين البيانات وكابل (HDMI) ودليل للمبتدئين مقابل 100 دولار.

ويجلب الشكل الخاص بمنتج (Raspberry Pi 400) إلى الذهن أجهزة الحاسب المنزلية المبكرة، مثل: (BBC Micro) أو (ZX Spectrum)، وهذا ليس من قبيل الصدفة.

وبالرغم من أن أجهزة الحاسب المصغرة من راسبيري باي أصبحت شائعة للهواة، فقد تم تصميمها في جوهرها كجهاز حاسب يمكن الوصول إليه لمساعدة الأطفال على تعلم البرمجة.

وبصرف النظر عن لوحة المفاتيح والشكل، فإن (Raspberry Pi 400) هو جهاز حاسب مشابه جدًا لجهاز (Raspberry Pi 4) الصادر في العام الماضي.

وزودت المؤسسة الحاسب بمعالج رباعي النواة (Broadcom BCM2711) بتردد 1.8 جيجاهرتز، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وشبكة جيجابت إيثرنت، والبلوتوث المنخفض الطاقة، وشبكة لاسلكية.

وهناك منفذين (USB 3.0)، ومنفذ (USB 2.0)، ومنفذين (micro HDMI)، مما يعني أنه يمكنك توصيل شاشتين بدقة 4K.

ويتم توفير الطاقة عبر منفذ (USB-C)، وهناك فتحة لبطاقة (microSD) للتخزين، بالإضافة إلى موصل (GPIO) لتوصيل مجموعة متنوعة من الأجهزة الخاصة.

وقد يكون الحاسب مدمجًا في لوحة مفاتيح بها 78 أو 79 مفتاحًا، اعتمادًا على المنطقة، وهناك ست تخطيطات مختلفة للوحة المفاتيح – المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

كما هناك تخطيطات إضافية للأسواق النرويجية والسويدية والدنماركية والبرتغالية واليابانية من المفترض أن تصل قريبًا.

ويعمل الجهاز بنظام لينكس، مما يجعله مثاليًا لشخص يتطلع إلى تعلم البرمجة، لكن نظام لينكس قد يمثل حاجزًا للعديد من مالكي ويندوز وماك الذين يبحثون عن جهاز بسيط لمهام الحوسبة اليومية.





