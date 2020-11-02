JDRF One World .. لعبة لمحاربة مرض السكري

أطلقت (Roblox) لعبة (JDRF One World) داخل منصتها العالمية الافتراضية، بحيث تساعد اللعبة في رفع مستوى الوعي حول مرض السكري من النوع الأول بالشراكة مع مؤسسة الأبحاث الطبية غير الربحية (JDRF).

وتمثل (Roblox) منصة للألعاب عبر الإنترنت ونظام لبناء الألعاب يسمح للمستخدمين ببرمجة الألعاب وممارسة الألعاب التي طورها مستخدمون آخرون.

وتتوفر اللعبة داخل منصة الألعاب عبر الإنترنت (Roblox)، التي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للأطفال والمراهقين، مع أكثر من 150 مليون مستخدم.

وتُعد اللعبة جزءً من حملة المؤسسة الخيرية (Game2Give) التي تركز على الألعاب، والتي نظمها في عام 2019 مطورو الألعاب البارزون الذين لديهم أطفال يعانون من مرض السكري.

ويساعد هذا الجهد الناس على فهم مرض السكري وكيف يمكنهم المساعدة في إيجاد علاج للمرض، الذي يصيب واحدًا من كل 400 طفل.

ولزيارة لعبة (JDRF One World)، تحتاج إلى إعداد حساب مجاني ضمن موقع (Roblox) عبر جهاز الحاسب أو الهاتف المحمول أو الجهاز اللوحي.

وشكلت الألعاب في ظل جائحة كورونا وسيلة تواصل للأشخاص وتوسعت عبر العديد من المنصات، وتمثل مسألة ربط الأشخاص الذين لديهم اهتمامات مشتركة بالألعاب واتصال شخصي بمرض السكري من النوع الأول أمر مهمًا.

وتهدف اللعبة إلى تثقيف الناس حول مدى صعوبة التعامل مع المرض، حيث يعاني أكثر من 1.6 مليون أمريكي من مرض السكري من النوع الأول، الذي لا يوجد علاج له. في حين يعاني 38 مليون بالغ وطفل من المرض في جميع أنحاء العالم.

وبفضل الانتشار الهائل لمنصة (Roblox)، فإن بإمكانها أن تساعد في جذب الانتباه إلى هذا المرض، ويتزامن هذا الحدث مع بداية الشهر الوطني للتوعية بمرض السكري.

وتعمل (JDRF) مع مطور يدعى (MelonDev)، حيث بدأ العمل بالمشروع منذ نحو ستة أسابيع.

وتوفر (JDRF One World) تجربة المشي داخل العالم الافتراضي، وابتكر المطورون مجموعة من الألعاب الصغيرة، مثل: المتاهة والسباق، لتثقيف الأشخاص حول مرض السكري.

وتشمل الجوائز قمصان (JDRF)، التي تنفق ما يقرب من 200 مليون دولار سنويًا على أبحاث مرض السكري، وقبعات، وأغطية للرأس، ونظارات.





