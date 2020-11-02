4 أشياء يجب أن تعرفها عن يوم الجمعة السوداء 2020

يوم الجمعة السوداء الذي يوافق 27 نوفمبر من هذا العام قاب قوسين أو أدنى، ولكنه لن يكون كما اعتدت عليه. في الواقع لن يتم فتح العديد من المتاجر في ليلة عيد الشكر. وبدلاً من ذلك، يختار تجار التجزئة مثل (Best Buy) و(Home Depot) و(Walmart) صفقات الجمعة السوداء المبكرة، مما يضع بعضًا من أفضل مبيعاتهم عبر الإنترنت.

تم إجراء التغييرات هذا العام للمساعدة في منع المتسوقين من التجمع داخل المتاجر، مما قد يتسبب في انتشار فيروس كورونا، وبدلاً من ذلك يمكنك تجنب الازدحام والتسوق من المبيعات نفسها وأنت مرتاح على أريكتك، لذلك إليك ما تحتاج لمعرفته حول التسوق في يوم الجمعة السوداء هذا العام.

تجنب الأماكن المزدحمة والطوابير الطويلة في المتاجر:

هل تريد حقًا الخروج والوقوف في طوابير لساعات متتالية في انتظار فتح Best Buy؟ بالطبع لا، فالبقاء في المنزل يمكنك من الاسترخاء على أريكتك مع كوب من الشاي الدافئ والنقر ببساطة فوق خيار الشراء عندما يحين الوقت. ولا داعي للاندفاع إلى المتاجر.

تدرك العديد من المتاجر أن الأشخاص ليسوا مستعدين للمخاطرة بزيادة تعرضهم لفيروس كورونا مقابل الحصول على تلفاز رخيص، لذا فهم يضعون صفقات الجمعة السوداء عبر الإنترنت مبكرًا. حتى الآن، نشهد صفقات من أمازون وWalmart وHome Depot وBest Buy.

صفقات أفضل عبر الإنترنت:

لمنع تجمع عدد كبير من الناس داخل المتاجر، يقدم بعض تجار التجزئة الصفقات نفسها عبر الإنترنت إن لم تكن أفضل. وأفضل جزء هو أنك لن تضطر إلى الانتظار حتى يوم الجمعة الأسود لشراء ما تبحث عنه، لأن العديد من المتاجر بدأت مبيعاتها مبكرًا.

ناهيك عن أنه من المحتمل أن تتمكن من استخدام الرموز الترويجية عبر الإنترنت وتوفير المزيد من المال، على سبيل المثال: قد يقدم متجر ما خصمًا لمرة واحدة للتسجيل لتلقي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به.

فرصة أفضل للحصول على ما تريد:

إذا كنت تتسوق مبكرًا، بدلاً من انتظار الذهاب إلى المتاجر، فلديك فرصة أفضل للحصول على ما تريد، فقط تأكد من معرفة موعد طرح المنتج للبيع حتى تتمكن من الحصول عليه قبل أن ينتهي الخصم. ويمكنك أيضًا إضافته إلى عربة التسوق الخاصة بك في وقت مبكر والتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك على موقع المتجر.

ما هي صفقات الجمعة السوداء المبكرة الجارية الآن؟

خفضت أمازون أسعارها على أجهزة Amazon Echo وخفضت Best Buy أسعار أجهزة المطبخ الصغيرة، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز وأجهزة الحاسب المحمولة.

يمكنك العثور على ما تريد من الثلاجات إلى الأدوات من موقع Home Depot. حيث تبدأ صفقات وول مارت في 4 نوفمبر وستشمل المكانس الكهربائية وأجهزة التلفاز وأجهزة التوجيه والمزيد.





