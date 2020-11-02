ون بلس تعلن رسميًا عن ‏OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم عن هاتفها الذكي (ون بلس 8تي) OnePlus 8T ، واليوم أعلنت عن نسخة Cyberpunk 2077 Edition من الهاتف بتصميم مختلف قليلًا.

ويختلف هاتف OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition عن الهاتف الأصلي بأنه يأتي مع نتوء للكاميرات الخلفية أكبر لاحتواء شعار النسخة الجديدة، بالإضافة إلى تجويف أسفل ظهر الهاتف، حيث يوجد شعار آخر للنسخة. ويحتوي صندوق الهاتف شاحنًا باستطاعة 65 واطًا مع شعار النسخة. هذا؛ وتتماشى أنماط واجهة المستخدم، وخلفيات الشاشة، والأيقونات مع تصميم النسخة.

وسوى ذلك، فإن النسخة تقدم المواصفات ذاتها للهاتف، ويشمل ذلك أنها تأتي بسماكة 8.4 ملم، وتزن 188 جرامًا، وتقدم شاشة من نوع Fluid AMOLED بقياس 6.55 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، مع نسبة أبعاد 20:9. وهي تمتاز بدعم معدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم تقنية +HDR10.

وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، كما تحتوي الشاشة على حساس لبصمات الأصابع.

ويحتوي OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 865) Snapdragon 865 من شركة كوالكوم الأمريكية، وهو يعمل بتردد 2.42 جيجاهرتز، ويأتي مع معالج الرسومات (أدرينو 650) Adreno 650.

ويقدم OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، وهي غير قابلة للتوسعة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات خلفية، دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 وتقنية التثبيت البصري، أما الكاميرا الثانية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة.

وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الرابعة فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير العمق. ويمكن لكاميرا الهاتف تسجيل الفيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويحتوي OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واطًا، وهي تُشحن من 0 في المئة إلى 100 في المئة في غضون 39 دقيقة. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم OxygenOS 11 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل.

وتتوفر النسخة الجديدة من الهاتف في الصين بسعر يعادل 600 دولار أمريكي، وذلك اعتبارًا من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.





