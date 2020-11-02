مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق “آبل تي في” لمنصات إكس بوكس‏

قالت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين: إن خدمة التلفزة التابعة لشركة آبل (آبل تي في) Apple TV ستصل إلى منصات الألعاب (إكس بوكس) Xbox في وقت لاحق من الشهر الحالي، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصتي (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X، و(إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S.

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية: إن تطبيق (آبل تي في) سيتوفر اعتبارًا من 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري على كل من: (إكس بوكس ون)، و(إكس بوكس سيرس إكس)، و(إكس بوكس سيرس إس)، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى العروض التلفازية من آبل، بالإضافة إلى الأفلام.

ومنذ إطلاق خدمة (آبل تي في) العام الماضي، كان يُنتظر توفرها على منصة الألعاب إكس بوكس من مايكروسوفت، وبلاي ستيشن من سوني، إذ ستتوفر لمنصة (بلاي ستيشن 5) اعتبارًا من 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأكدت مايكروسوفت اليوم أن تطبيقات خدمات البث الأخرى، مثل: (نتفليكس) Netflix، و(ديزني بلس) Disney Plus، و(إتش بي أو ماكس) HBO Max، و(سبوتيفاي) Spotify، ويوتيوب، و(يوتيوب تي في)، و(أمازون برايم فيديو) Amazon Prime Video، و(هولو) Hulu، و(إن بي سي بيكوك) NBC Peacock، و(فودو) Vudu، و(تويتش) Twitch، و(سكاي جو) Sky Go، و(ناو تي في) NOW TV، و(سكاي تيكت) Sky Ticket، وغيرها ستتوفر على منصتي (إكس بوكس سيرس إكس)، و(إكس بوكس سيرس إس) في وقت لاحق.

يُذكر أن منصتي (إكس بوكس سيرس إكس)، و(إكس بوكس سيرس إس) كلتيهما ستدعمان تقنيتي الصوت والصورة (دولبي فيجين) Dolby Vision، و(دولبي أتموس) Dolby Atmos التي تعمل في تطبيقات، مثل: (نتفليكس)، و(ديزني بلس)، و(فودو).

وستستمر منصتا (إكس بوكس سيرس إكس)، و(إكس بوكس سيرس إس) بدعم ملحقات (إكس بوكس ون) الحالية، ويشمل ذلك: أجهزة التحكم بالوسائط المتعددة. وقد أخفت مايكروسوفت مستقبل يعمل بالأشعة تحت الحمراء لتلك الأجهزة خلف زر المزامنة الخاص بأذرع التحكم الخاصة بمنصات إكس بوكس، على كل من منصتي الألعاب المرتقبتين.





