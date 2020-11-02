لماذا يستخدم أكثر من 250 مليون طالب تطبيق Brainly لأداء واجباتهم المدرسية؟

مع استمرار حالات الإغلاق في معظم دول العالم منذ بداية هذا العام للحد من تفشي فيروس كورونا، شهدت الكثير من التطبيقات شعبية كبيرة، مثل: تطبيق Zoom لمؤتمرات الفيديو، كما شهدت تطبيقات التعلم عن بُعد أيضًا انتشارًا واسعًا، مثل: تطبيق Brainly الذي يعتبر من أكثر التطبيقات التعليمية نموًا في الفترة الأخيرة.

ما هو تطبيق Brainly؟

تأسست الشركة المطورة لتطبيق Brainly عام 2009 في بولندا التي تتخذها مقرًا لها، ثم في عام 2014 افتتحت المقر الرئيسي لها في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك، ومنذ إطلاقها استهدفت الشركة السوق الهندي بشكل خاص حيث حققت نجاحًا باهرًا، وحصلت على جولات تمويل من كبرى شركات التمويل، منها: شركة Naspers، و Runa Capital.



ولدى تطبيق Brainly الآن قاعدة مستخدمين تزيد عن 25 مليون مستخدم في الهند، و 55 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المجموع لدى التطبيق أكثر من 250 مليون مستخدم في أكثر من 35 دولة.

وبشكل أساسي التطبيق هو عبارة عن منصة تعلم من نظير إلى نظير متاحة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث يمكن لهم طرح الأسئلة أو الإجابة عليها أو استكشافها لحل الواجبات المنزلية والحصول على إجابات حول موضوع محدد، ويقدم التطبيق نقاط و(رتب) ranks تحفيزية لتشجيع المستخدمين على الانخراط في الإجابة على أسئلة المستخدمين الآخرين.

كيف يمكنك استخدام التطبيق؟

يتميز التطبيق بسهولة استخدامه، حيث يمكنك طرح سؤالك، أو مسح الأسئلة المكتوبة على الورق عبر كاميرا الهاتف، أو حتى طرح السؤال عبر الصوت وذلك بدون إنشاء حساب، وإذا كنت ترغب في المضي قدمًا والانضمام للمجتمع، فيمكنك إنشاء حساب إما باستخدام عنوان بريد إلكتروني أو عن طريق التسجيل باستخدام حسابك في فيسبوك، ويعتبر العمر الأدنى لاستخدام التطبيق هو 13 عامًا وهو الجمهور الذي يستهدفه التطبيق.

ويحتوي التطبيق على أدوات مثيرة، حيث تجد في الشاشة الرئيسية ثلاث خيارات هي: (أسال) Ask و (أجب) Answer و (أنا) Me، ويمكنك استخدام خيار (أسال) لطرح أسئلتك على المجتمع سواء عبر الصوت أو مسح ورقة الأسئلة باستخدام كاميرا الهاتف أو يمكنك ببساطة كتابته، كما يمكن استخدام التطبيق بعدة لغات، والتي تتضمن أكثر من 10 لغات مختلفة.



ولكن الميزة المهمة في التطبيق هي إمكانية تصفية الشاشة الرئيسية الخاصة بك بناءً على المواضيع التي تهتم بها، حيث يمكنك استخدام عوامل التصفية لتحديد المستوى الدراسي، والمواضيع التي تهتم بها، ويدعم التطبيق العديد من المواضيع، مثل: الرياضيات والتاريخ واللغة الإنجليزية والأحياء والكيمياء والفيزياء والدراسات الاجتماعية والجغرافيا وغيرها من المجالات الدراسية المختلفة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر إصدار للويب.





