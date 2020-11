لعبة Honor of Kings لديها 100 مليون مستخدم يوميًا

قالت شركة تينسنت الصينية: إن لعبة (Honor of Kings) للهواتف المحمولة تجاوزت 100 مليون مستخدم نشط يوميًا في حفل الذكرى السنوية الخامسة لظهور اللعبة، الذي حضره المشاهير ونجوم الرياضات الإلكترونية والأوركسترا.

ووفقًا لتصريحات العملاقة الصينية، فإن اللعبة كسرت سجلات المستخدم، وحققت إنجازات أخرى غير مسبوقة.

وتصنف لعبة (Honor of Kings) باستمرار بين ألعاب الهاتف المحمول الأعلى ربحًا في جميع أنحاء العالم، حيث تتنافس مع (PUBG Mobile) التي صنعها استوديو (Lightspeed & Quantum) المملوك لشركة تينسنت أيضًا.

ولطالما مثلت الألعاب مصدرًا كبيرًا للدخل بالنسبة لشركة تينسنت، المعروفة بشكل أفضل ببرنامج (WeChat).

وطور استديو (TiMi) لعبة (Honor of Kings)، التي تروج لفئة ساحة المعركة المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت (MOBA) في الصين باستخدام تصميمات ذكية، مثل: الجلسات القصيرة، وتكامل الرياضات الإلكترونية، وفاعلية الشبكات الاجتماعية.

وتمتلك اللعبة قاعدة كبيرة بشكل غير عادي من اللاعبات – نحو 50 في المئة – لنوع يهيمن عليه الذكور.

ولا ينظر إلى تينسنت على أنها صانعة المحتوى الأصلي، إلا أنها رائدة في نماذج تحقيق الدخل لألعاب الجوال ويمكن أن تكون الشريك المرغوب للاستوديوهات الغربية.

وساعدت الشركة الصينية في تطوير إصدار الهاتف المحمول من لعبة (Call of Duty)، الذي تجاوز 250 مليون عملية تنزيل في شهر يونيو.

وتعرضت اللعبة لانتقادات بعد أن تحدثت عنها صحيفة حكومية وقالت: إنها تجذب المستخدمين الشباب وتحرف الأحداث التاريخية.

وشددت تينسنت منذ ذلك الحين فحوصات التحقق من العمر للاعبين، وهي ممارسة قياسية في صناعة الألعاب في الصين.

وكشف استديو (TiMi) النقاب عن معلمه البارز في وقت تختبر فيه شركة (Riot Games) نسخة محمولة من (League of Legends).

وحققت النسخة الخارجية من (Honor of Kings)، المسماة (Arena of Valor)، نجاحًا محدودًا خارج آسيا.

وتستعد شركة (Riot Games)، التي استحوذت عليها تينسنت بالكامل في عام 2015، لإطلاق نسختها القادمة المسماة (League of Legends: Wild Rift).

وكجزء من الإعلان، كشف (TiMi) أيضًا أنه يستفيد من الملكية الفكرية للعبة (Honor of Kings) في مشاريع أخرى، ومن ضمنها لعبتين جديدتين في أنواع جديدة غير محددة، وأنمي، ومسلسل تلفازي.

TiMi focused on creating a MOBA that was tailored to the expectations of mobile players. Which included shorter session lengths, touch friendly controls and automated systems.

The game is great for beginners to the MOBA genre, but still requires skill to master. Broad appeal. pic.twitter.com/mSqMOKBEIc

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 1, 2020