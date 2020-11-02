كيف يمكنك نشر الصور في إنستاجرام من الحاسوب بسهولة؟

في شهر أبريل الماضي؛ أتاحت منصة (إنستاجرام) Instagram ميزة إرسال الرسائل المباشرة والاطلاع عليها عبر متصفحات الإنترنت من الحاسوب، واُستقبلت هذه الميزة بترحيب كبير، ولكن لا زالت المنصة تفتقد ميزة رئيسية وهي: الدعم الرسمي لإمكانية نشر الصور من الحاسوب مباشرةً.

للتغلب على هذا الأمر، سنستعرض اليوم حيلة رائعة تتيح لك نشر الصور في إنستاجرام مباشرة من حاسوبك بسهولة:

ملاحظة: لن تتمكن من استخدام هذه الحيلة لنشر مقاطع الفيديو بل يمكنك استخدامها لنشر الصور فقط.

للقيام بهذا الأمر يجب عليك استخدام متصفح الويب في حاسوبك، حيث تمتلك معظم متصفحات الويب طريقة تتيح لك تغيير برتوكول (User Agent) – وهو البرتوكول الذي يخبر موقع الويب بنوع الجهاز الذي تستخدمه – لجعله يبدو كما لو كنت تستخدم جهازًا مختلفًا.

على سبيل المثال: يمكنك تغيير برتوكول (User Agent) في متصفح كروم وإجباره على القيام بتحميل صفحة الويب كما لو كنت تتصفحها في هاتف آيفون أو أندرويد، وهذا بالضبط ما سنفعله مع إنستاجرام.

للقيام بذلك في متصفحات فايرفوكس وكروم ومايكروسوفت إيدج، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح جوجل كروم أو فايرفوكس أو إيدج في الحاسوب حيث إن العملية متطابقة في المتصفحات الثلاثة.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في إنستاجرام

اضغط بزر الماوس الأيمن في أي مكان في الصفحة، ثم اضغط على خيار (Inspect Element) من القائمة التي تظهر لك.

ستظهر لك نافذة تحتوي على مجموعة نصوص في أسفل الصفحة.

اضغط على رمز الهاتف في أعلى الزاوية اليسرى في النافذة الموجودة بالأسفل.

ستجد أن صفحة إنستاجرام في الأعلى قد تغير حجمها ليشبه حجم الهاتف الذكي، مع ظهور زر (+) لإنشاء منشور في المنتصف، وإذا لم يظهر لك هذا الزر فيجب عليك تحديث المتصفح.

اضغط على زر (+) لرفع الصور من حاسوبك ونشرها في حسابك مباشرة.

عند الانتهاء من نشر صورتك، انقر على رمز الهاتف مرة أخرى لإغلاق النافذة.

كيفية نشر الصور في إنستاجرام باستخدام متصفح سفاري:

افتح متصفح سفاري في حاسوبك.

اضغط على علامة التبويب سفاري في شريط القائمة في أعلى النافذة.

اضغط على خيار (تفضيلات) ثم حدد علامة التبويب (خيارات متقدمة) من القائمة المنسدلة التي تظهر لك.

في الجزء السفلي من الصفحة، حدد المربع بجوار خيار (إظهار قائمة التطوير في شريط القائمة) Show Develop menu in the menu bar.

بعد ذلك، قم بفتح نافذة جديدة للمتصفح، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في إنستاجرام.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على خيار (تطوير) Develop في شريط القائمة في أعلى الشاشة.

اضغط على خيار (User Agent) في القائمة التي تظهر لك، ثم اختر (سفاري) Safari.

قم بتحديث علامة التبويب أو النافذة، بمجرد تحديث الصفحة سيظهر لك علامة (+) في أسفل الصفحة.

اضغط على علامة (+) لاختيار صورة من حاسوب ماك الخاص بك، ويمكنك تحرير الصورة كما لو كنت تستخدم الهاتف الذكي، مثل: تحديد الفلاتر وغيرها من عمليات التحرير الأخرى.

ملاحظة: عند الانتهاء، تأكد من تغيير برتوكول (User Agent) مرة أخرى في المتصفح إلى الإعداد الافتراضي لتجنب عرض جميع مواقع الويب في إصدار الهاتف الذكي.





