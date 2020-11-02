فيسبوك تختبر الوضع المظلم لنظامي iOS وأندرويد.. إليك كيفية تجربته

تختبر شركة فيسبوك علنًا الوضع المظلم لتطبيقاتها على نظام iOS وأندرويد، حيث تم الكشف عن الخيار الجديد لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي يوم الجمعة في تغريدة للباحثة في التطبيق (Jane Manchun Wong)، التي شاركت مقطع فيديو تم إنشاؤه بالتعاون مع فيسبوك.

تقدم فيسبوك بالفعل خيار الوضع المظلم لإصدار سطح المكتب والعديد من تطبيقات الهاتف المحمول الأخرى للشركة – بما في ذلك تطبيق واتساب وتطبيق مسنجر – التي لديها بالفعل الوضع المظلم. بالإضافة إلى جذب الأشخاص الذين يتمتعون بخلفية داكنة، غالبًا ما يُنسب إلى الوضع المظلم المساعدة في توفير عمر البطارية وتقليل إجهاد العين عند استخدام الأشخاص للأجهزة في بيئة معتمة.

كيفية تمكين الوضع المظلم على فيسبوك:

بينما بدأت الميزة في الظهور يوم الجمعة، من غير الواضح بالضبط عدد الأشخاص الذين يتم تضمينهم في هذا الاختبار العام، وانتقل بعض الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خيار الوضع المظلم الذي يظهر في تطبيق فيسبوك الخاص بهم.

لمعرفة ما إذا كان لديك الخيار، افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك ثم انتقل إلى رمز القائمة في أعلى الزاوية اليمنى من التطبيق ثم مرر لأسفل إلى الإعدادات والخصوصية وافتح هذا القسم. فإذا كنت جزءًا من الاختبار، فسيتم إدراج Dark Mode هناك، انقر فوق Dark Mode ومن ثم سيكون لديك خيار تحديد On أو Off أو System، والذي سيعدل الوضع المظلم بناءً على إعدادات نظام هاتفك.





