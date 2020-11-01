S96 Pro.. أول هاتف ذكي للرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء

بينما يتعين على العالم التعامل مع يوم الجمعة السوداء، فإن الصينيين لديهم نسختهم الخاصة، والمعروفة باسم يوم العزاب (المعروف أيضًا باسم 11.11)، حيث يستخدم بعض البائعين هذه المناسبة كعذر مثالي لإطلاق منتجات جديدة وخفض الأسعار قبل إعصار التسونامي المتوقع للطلبات، على سبيل المثال: أعلنت شركة Doogee أن هاتفها S96 Pro الذي وصف بأنه أول هاتف ذكي متين للرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء ويعمل بنظام أندرويد 10 أصبح متاحًا الآن.

يبلغ سعر هاتف S96 Pro ما يقرب من 299.99 دولارًا، ولكن يمكنك الحصول عليه مقابل 239.99 دولارًا بدلاً من ذلك إذا قمت بطلب أولي للهاتف، حيث ستحصل عليه بسعر يوم العزاب.

إن النقطة الفريدة في هاتف S96 Pro هي كاميرا الرؤية الليلية التي تعتمد على شريحة مستشعر (Sony IMX350)، مع أربعة مصابيح تعمل بالأشعة تحت الحمراء وأربعة مصابيح LED. وتدعي شركة Doogee أنك ستكون قادرًا على تصوير أي شيء بوضوح حتى في الظلام الدامس.

ولاحظ أن هذا يختلف عن تقنية FLIR التي تبحث عن الحرارة والموجودة في أجهزة مثل (Blackview BV9900 Pro).

تشتمل بقية ورقة المواصفات الخاصة بهاتف S96 Pro على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ومجموعة شرائح Mediatek G90، وذاكرة وصول عشوائية (RAM) سعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

يتمثل الضعف الحقيقي الوحيد في شاشة الهاتف، التي تأتي بمقاس 6.22 بوصة – 1520 × 720 بكسل – وهذا ليس حتى دقة HD كاملة.





