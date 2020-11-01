iOS 14.. ثلاث طرق مضمونة لتحسين عمر البطارية في هواتف آيفون

شهد نظام iOS 14 بعض التحديثات الجديدة، ولا تزال مشكلات البطارية على ما يبدو على رأس قائمة شكاوى مستخدمين هواتف آيفون العاملة بنظام iOS 14 الجديد، ومشكلة استنزاف البطارية سيئة للغاية لدرجة أنها ملحوظة على أجهزة iPhone Pro Max ذات البطاريات الكبيرة.

لا تعد مشكلة استنزاف البطارية مشكلة حقيقية إذا كان لديك وصول إلى شاحنك أو بنك الطاقة (باستثناء تآكل البطارية طويل المدى الذي يسببه الشحن الزائد)، ولكن ماذا عن الأوقات التي تكون فيها بعيدًا عن الشاحن؟

ثلاث طرق مضمونة لتحسين عمر بطارية هواتف آيفون العاملة بنظام iOS 14:

سطوع الشاشة:

تستنزف الشاشات الأكثر سطوعًا بطارية هاتف آيفون العامل بنظام iOS 14، حيث يُحدث تقليل سطوع الشاشة (إما من شاشة مركز التحكم أو الانتقال إلى الإعدادات ثم العرض والسطوع) فرقًا ملموسًا، وكلما زاد استخدامك للهاتف، زاد وقت البطارية الذي توفره.

إذا كان لديك جهاز آيفون مزودًا بشاشات OLED، فإن التبديل إلى الوضع الداكن يعتبر طريقة جيدة أخرى لتوفير الطاقة.

الإضاءة المحيطة:

يمكن لجهاز آيفون الخاص بك – طالما أنه iPhone 5s أو أحدث – الآن استخدام كاشف الإضاءة المحيطة لمعرفة ما إذا كان وجهه لأسفل على السطح (أو في جيب أو ما شابه)، ولن يضيء الشاشة عندما تتلقى إشعارًا. وهذا بدوره يوفر عمر البطارية، وهذا الأمر له تأثير إيجابي كبير على عمر البطارية.

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون العامل بنظام iOS 14 كثيرًا فيمكنك أيضًا تعطيل Raise to Wake، حيث يمكنك ذلك من خلال الاتجاه إلى الإعدادات ثم العرض والسطوع، لأن هذا يساعد مرة أخرى في الحفاظ على أن يتم إيقاف تشغيل الشاشة عندما لا تستخدم هاتفك بالفعل.

الإشارات الخلوية الرديئة:

إن عدم وجود إشارة خلوية يجعل هاتف آيفون العامل بنظام iOS 14 يبحث عن اتصال، وهذا بدوره يمثل استنزافًا هائلاً للبطارية، وفي نظام iOS 14 يبدو أن هذا يضع عبئًا كبيرًا على البطارية. لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

ضع هاتفك في وضع الطائرة.

غيير مقدم الخدمة الخلوية.

احتفظ بشاحن عندما تكون في منطقة إشارة ضعيفة.





