هل يستمع هاتف آيفون إليك؟ الحقيقة، نعم، إنه يستمع إليك، ولكن ليس لمراقبتك أو التجسس عليك، فقط حتى يتمكن الهاتف من تلبية احتياجاتك بسهولة أكبر، مثل: استخدام الميكروفون عند تسجيل الشاشة، ومع ذلك إذا كنت ترغب في تحسين الأمان والحفاظ على خصوصيتك بشكل أكبر فهناك بعض الإعدادات التي يجب عليك إيقافها.



كيف يمكنك منع هاتف آيفون من الاستماع إليك؟

أولًا: كيفية إيقاف المساعد الصوتي سيري:

ملاحظة: بمجرد إيقاف تشغيل هذا الإعداد، لن تتمكن من استدعاء المساعد الذكي Siri بقول: (مرحبًا، سيري) Hey, Siri، بدلاً من ذلك، ستحتاج إلى الضغط على الزر الجانبي أو زر الشاشة الرئيسية لاستدعاء المساعد الذكي في هاتفك.

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (سيري والبحث). Siri & Search

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (Listen for “Hey Siri”) إلى وضع عدم التشغيل.

ثانيًا: كيفية معرفة التطبيقات التي تستخدم الميكروفون وإيقافها:

هناك بعض التطبيقات التي منحتها إذن لاستخدام الميكروفون في هاتف آيفون بشكل تلقائي لإكمال عملها، ولكن إذا كنت تريد إيقافها بشكل كُلي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف آيفون الخاص بك.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

اضغط على خيار (الميكروفون) Microphone.

في الشاشة التالية التي تظهر لك، سترى قائمة بجميع التطبيقات التي منحتها حق الوصول إلى الميكروفون.

قم منع أي تطبيق تريده من استخدام الميكروفون، من خلال تبديل الزر الذي بجواره إلى وضع عدم التشغيل.

ضع في اعتبارك أن هذه التطبيقات قد يكون استخدامها للميكروفون ضروري للعمل بشكل تلقائي، هذا يعني على سبيل المثال: أنه إذا قمت بإيقاف تشغيل إذن الوصول إلى الميكروفون لتطبيق يوتيوب فلن يقوم التطبيق بعد ذلك بتشغيل الصوت في مقاطع الفيديو التي تشاهدها، ولكن ابحث عن التطبيقات التي لا تحتاج إلى الميكروفون لكي تعمل مثل: تطبيق التقويم أو تطبيق الآلة الحاسبة، أو تطبيق الطقس، وغير ذلك الكثير.



الجدير بالذكر أن آبل قد قدمت ميزة التعرف على الصوت لأول مرة في نظام التشغيل iOS 14 لمستخدمي هواتف آيفون – الذين يعانون من ضعف السمع – التي تتيح لهم تلقي تنبيهات مرئية عندما يكتشف هاتف آيفون أصواتًا معينة، مثل أجهزة إنذار الدخان وصفارات الإنذار وطرق الأبواب ونباح الكلاب. حيث يقوم بذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج، لذلك لا يلزم الاتصال بالشبكة.

ويمكنك التعرف أكثر على هذه الميزة وكيفية تفعيلها في مقال: كيفية استخدام ميزة التعرف على الصوت في هواتف آيفون.





