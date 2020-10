كيفية الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في آيفون وتعديلها أو حذفها

لعرض قائمة كلمات المرور يمكنك قول: (يا سيري؛ أظهر كلمات مروري) Hey Siri, show my passwords.

وإذا كنت تبحث عن كلمة المرور لتطبيق معين أو موقع إلكتروني بعينه، فيمكنك أيضًا طلب ذلك من سيري من خلال هذا الأمر على سبيل المثال: “يا سبيري؛ ما كلمة مرور سبوتيفاي الخاصة بي؟” Hey Siri, what is my Spotify password.