ربما لا يكون مفاجئًا أن يأتي هاتفك العامل بنظام أندرويد بقاموس خاص به مبرمج بداخله، وإلا كيف سيعرف دائمًا تصحيح الكلمات التي أخطأت في تهجئتها، أو تقديم اقتراحات سياقية لما قد تقوله؟

قد لا تعرف أنه يمكنك بالفعل إضافة وإزالة الكلمات من قاموسك على الهاتف العامل بنظام أندرويد ويعد هذا أمرًا رائعًا إذا كنت منزعجًا باستمرار من الكلمات التي يعتقد هاتفك أنك أخطأت فيها، على سبيل المثال: إذا كان صديقك يكتب اسمه بطريقة غير معتادة.

كما أن إضافة وإزالة الكلمات من قاموسك في هاتف أندرويد مفيد جدًا لأن هذه الميزة تتيح لك إنشاء اختصارات للكلمات الطويلة التي تستخدمها بشكل متكرر، مثل عنوان بريدك الإلكتروني.

كيفية إضافة كلمات إلى قاموس أندرويد الداخلي الخاص بك:

افتح تطبيق الإعدادات.

مرر لأسفل حتى يمكنك النقر على خيار النظام.

من قائمة النظام، انتقل إلى اللغات والإدخال.

في الجزء السفلي من القائمة، انقر على السهم بجوار (خيارات متقدمة) لفتح قائمة الإعدادات المتقدمة.

ضمن الأدوات، انقر على (القاموس الشخصي).

لإضافة كلمة إلى قاموسك الشخصي في نظام أندرويد عند فتحه، انقر على زر علامة الجمع (+) في أعلى الزاوية اليمنى.

اكتب الكلمة الجديدة التي تريد أن يتعرف عليها هاتفك في أعلى السطر المقدم.

ملاحظة: اكتب الاختصار الذي تريد أن يتعرف عليه هاتفك العامل بنظام أندرويد لهذه الكلمة في السطر المقدم، وعند القيام بذلك، كلما قمت بكتابة الاختصار ثم ضغطت على مسافة، فسيتم تصحيحه تلقائيًا للكلمة الأطول.

عند الانتهاء، اضغط على زر الرجوع، وسيتم حفظ الكلمة تلقائيًا.

إذا كنت ترغب في أي وقت في حذف كلمة من قاموسك الشخصي، فما عليك سوى تحديدها من قائمة الكلمات الموجودة، ثم النقر فوق رمز سلة المهملات في أعلى الزاوية اليمنى.

الجدير بالذكر أن مجموعة القرصنة (DoNot) تستعمل أداة جديدة لتحميل البرامج الضارة لنظام أندرويد يطلق عليها اسم (Firestarter)، بحيث تستخدم خدمة مراسلة شرعية من جوجل لتجاوز الاكتشاف. وتستخدم (DoNot) الحل السحابي المتعدد المنصات للرسائل والإشعارات لتطبيقات أندرويد وآي أو إس وتطبيقات الويب (FCM)، الذي توفره (Firebase)، وهي شركة تابعة لشركة جوجل. وتستخدم (Firestarter) الحل السحابي (FCM) كآلية للاتصال بخوادم القيادة والتحكم (C2) التابعة لمجموعة (DoNot)، مما يساعد في تجنب اكتشاف أنشطة المجموعة.





