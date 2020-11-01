إذا كنت تستخدم جهاز (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4 ووجدت أن وحدة التحكم التي تستخدمها معه لا تتصل بشكل كُلي أو لاحظت اتصال متقطع، فهذا من شأنه أن يسبب لك إزعاجًا حيث لا يمكنك اللعب بشكل صحيح مع فقدان اتصال وحدة التحكم، ومع ذلك يمكنك تجربة بعض الحلول التي تساعدك على حل هذه المشكلة بسرعة.



إليك 4 طرق لإصلاح مشكلة عدم اتصال وحدة التحكم بجهاز PS4:

1- إعادة المزامنة وإعادة التعيين:

قبل إعادة تشغيل وحدة التحكم وفقدان تقدمك في اللعبة، حاول إعادة مزامنة وحدة التحكم الخاصة بك، ما عليك سوى توصيل وحدة التحكم بجهاز PS4 باستخدام كابل USB ثم اضغط مع الاستمرار على زر PS وستقوم وحدة التحكم بإعادة المزامنة.



إذا لم تنجح هذه الطريقة فيمكنك إعادة تعيين وحدة التحكم، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

ابحث في الجزء الخلفي لوحدة التحكم عن ثقب صغير يوجد بجوار زر (L2)، وستحتاج إلى دبوس لإدخاله فيه، واضغط على الزر في الداخل لبضع ثوان.

حاول إعادة مزامنة وحدة التحكم مع جهاز البلايستيشن الخاص بك عن طريق توصيلها بكابل USB.

2- إعادة تشغيل جهاز PS4:

إذا لم تساعدك خطوة إعادة تعيين وحدة التحكم في حال المشكلة، فيجب عليك إعادة تشغيل جهاز PS4 نفسه، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بإيقاف جهاز PS4.

اضغط مطولًا على زر الطاقة وبمجرد بمجرد سماع صوت الصفير الثاني، قم بفصل الجهاز من مصدر الطاقة الخاص به، ثم اتركه مفصول لبضع دقائق.

أعد توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، ثم قم بتوصيل وحدة التحكم الخاصة بك به مرة أخرى باستخدام كابل USB.

الآن، عند بدء تشغيل الجهاز، يجب أن تتم إعادة مزامنة وحدة التحكم الخاصة بك.

3- استخدام وحدة تحكم أخرى:

إذا وجدت أن فشل اتصال وحدة التحكم بجهاز PS4 لا يزال مستمرًا، فمن المحتمل أن تكون المشكلة في وحدة التحكم نفسها، في هذه الحالة يمكنك تجربة وحدة التحكم الخاصة بصديقك وقم بتوصيلها بجهازك.

واستخدم طريقة إعادة المزامنة المذكورة سابقًا للتعرف على وحدة التحكم الجديدة، ثم خذ بعض الوقت في اللعب كما تفعل عادةً لترى ما إذا كانت انقطاع الاتصال ستستمر، إذا كان كل شيء يبدو جيدًا، فربما تكون المشكلة في وحدة التحكم الخاصة بك، هنا يمكنك إصلاحها أو استبدالها بواحدة جديدة.

4- الاتصال بقسم دعم العملاء:

إذا جربت وحدة تحكم أخرى وظلت مشكلة عدم الاتصال قائمة، فغالبًا ما تكون المشكلة في جهاز PS4 نفسه؛ في هذه الحالة يجب عليك الاتصال بقسم دعم العملاء إذا كان جهاز PS4 مازال ضمن فترة الضمان، حيث سيكون بمقدورهم إصلاحه حتى تعمل وحدة التحكم الخاصة بك مرة أخرى بشكل طبيعي.





