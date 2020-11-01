بسبب براءات الاختراع .. آبل مطالبة بدفع 500 مليون دولار

أفادت وكالة بلومبرغ أن هيئة محلفين في تكساس قضت بأن على شركة آبل دفع 502.8 مليون دولار لشركة (VirnetX) بشأن براءات الاختراع للاتصالات الآمنة.

وطُلب من هيئة المحلفين في تايلر بولاية تكساس تحديد مقدار ما تدين به آبل لشركة (VirnetX) من عائدات (VPN) عند الطلب، وهي ميزة تتيح لمستخدمي (iOS) الوصول إلى الشبكات الخاصة الافتراضية(VPN).

ويمثل هذا الأمر أحدث حكم لهيئة المحلفين في ملحمة استمرت عقدًا من الزمان، حيث انخرطت الشركتان في معركة قانونية لمدة عشر سنوات بحجة أن (VPN) من آبل عند الطلب و (FaceTime) يستخدمان تقنية (VirnetX).

وأوضحت شركة (VirnetX) أن اختراعاتها تنبع من التكنولوجيا التي طورتها لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وأخبرت (VirnetX) هيئة المحلفين أن من حقها الحصول على أكثر من 700 مليون دولار، وردت شركة آبل بأنها مدينة بنحو 113 مليون دولار، مدعية أن معدل حقوق الملكية يجب ألا يزيد عن 19 سنتًا لكل جهاز، بينما استقرت هيئة المحلفين على 84 سنتًا للجهاز.

وتوصف شركة (VirnetX) أحيانًا باسم متصيد براءات الاختراع، حيث تعتمد على عائدات براءات الاختراع لإيراداتها، وحصلت في عام 2010 على 200 مليون دولار من شركة مايكروسوفت بعد تسوية.

ودفعت آبل سابقًا لشركة (VirnetX) ما يصل إلى 454 مليون دولار بسبب حكم على الإصدارات السابقة من الميزات.

وقالت شركة آبل في بيان: نشعر بخيبة أمل من الحكم ونخطط لاستئناف القرار، وقد استمرت هذه القضية لأكثر من عقد بسبب براءات اختراع لا علاقة لها بالعمليات الأساسية لمنتجاتنا، وقد وجد مكتب براءات الاختراع أنها غير صالحة، وتؤدي مثل هذه الحالات إلى خنق الابتكار وإلحاق الضرر بالمستهلكين.

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في وقت سابق من هذا العام طلب شركة آبل بإعادة النظر في قرار منفصل وجد أنها تنتهك براءات اختراع (VirnetX).

وأمرت محكمة فيدرالية في تكساس شركة آبل في عام 2018 بدفع 502.6 مليون دولار لشركة (VirnetX) لانتهاكها أربع براءات اختراع تتعلق بالاتصالات القائمة عبر الإنترنت.

وألغت هيئة من ثلاثة قضاة في شهر نوفمبر 2019 المبلغ، لكنها لم تبطل ما توصلت إليه هيئة المحلفين بأن بعض نماذج آيفون القديمة انتهكت براءات اختراع من (VirnetX).





