إنتل تطلق شريحة الرسومات Iris Xe Max

أطلقت شركة إنتل شريحة الرسومات الجديدة (Iris Xe MAX) في محاولة لدخول سوق الرسومات المنفصلة.

وصنعت الشركة هذه الشريحة من أجل أجهزة الحاسب المحمولة النحيفة والخفيفة، وهي مبنية على المعمارية الدقيقة (Xe-LP).

وتستخدم شريحة الرسومات المستقلة المعمارية الدقيقة نفسها مثل شريحة رسومات (Iris Xe)، أو شريحة الرسومات المدمجة في معالجات (Intel Core) المحمولة من الجيل الحادي عشر.

وكانت الشركة المصنعة للرقاقات قد أعلنت عن شريحة رسومات (Iris Xe) مع أحدث معالجات الأجهزة المحمولة من الجيل الحادي عشر خلال حدث (Intel Architecture Day).

وتعتمد الشركة على تقنية (Deep Link) كجزء من (Intel Adaptix) ودعم (PCIe Gen 4)، وذلك بهدف معالجة الحاجة المنبثقة لأداء إنشاء المحتوى في أجهزة الحاسب المحمولة الرقيقة والخفيفة.

وتساعد تقنية (Deep Link) وحدات المعالجة المركزية من إنتل على العمل بشكل جيد مع وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها، باستخدام إطار عمل برمجي مشترك لتعزيز الأداء لأشياء، مثل تشفير الفيديو.

وتقول إنتل: إن وحدة المعالجة المركزية نادرًا ما يتم تحسينها في أجهزة الحاسب المحمولة الرقيقة والخفيفة المقترنة بشريحة رسومات منفصلة من جهة خارجية.

وتتيح مشاركة الطاقة الديناميكية لتقنية (Deep Link) تخصيص جميع موارد الطاقة والحرارة لوحدة المعالجة المركزية عندما تكون وحدة معالجة الرسومات المنفصلة في وضع الخمول، مما ينتج عنه أداء أفضل لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 20 في المئة أثناء مهمة مستمرة.

وتوفر شريحة رسومات (Iris Xe MAX) الجديدة أيضًا رسومات بدقة 1080 بكسل في مجموعة متنوعة من الألعاب الشائعة.

وبالنسبة للاعبين، تضيف إنتل أيضًا ميزتين جديدتين – (Game Sharpening) و (Instant Game Tuning)، وتتوفر الميزتان من خلال (Intel Graphics Command Center).

ويُزعم أن شريحة رسومات (Intel Iris Xe MAX) – المقترنة مع المعالجات المحمولة الجديدة (Intel Core) من الجيل الحادي عشر – توفر الذكاء الاصطناعي الإضافي الأسرع بعدة مرات بالمقارنة مع أجهزة الحاسب المحمولة المماثلة المعتمدة على شريحة رسومات من جهة خارجية.

واستخدمت إنتل معالج (Intel Core i7-1165G7) من الجيل الحادي عشر مع (Intel Iris XeMAX) مقابل معالج (Intel Core i7-1065G7) من الجيل العاشر مع (Nvidia GeForce MX350).

وتوفر الشركة (Hyper Encode) لتشفير أسرع بالمقارنة من بطاقة رسومات (Nvidia GeForce RTX 2080) لأجهزة الحاسب المكتبية.

وتتوفر شريحة رسومات (Iris Xe MAX) الجديدة كليًا مع أحدث معالجات (Intel Core Mobile) من الجيل الحادي عشر.

وستكون أجهزة (Acer Swift 3x) و (Asus VivoBook Flip TP470) و (Dell Inspiron 15 7000 2-in-1) أول ثلاثة أجهزة تتميز بالشريحة الجديدة.

وتعمل شركة إنتل مع الشركاء لتقديم رسومات منفصلة تستند إلى المعمارية الدقيقة (Xe-LP) لأجهزة الحاسب المكتبية المنخفضة السعر في النصف الأول من عام 2021.





