أدلة جديدة على أن هاتف سامسونج Z Fold 3 سيدعم قلم S Pen

سمعنا تقارير في الأسبوع الماضي تفيد بأن شركة سامسونج كانت تخطط لإضافة دعم قلم S Pen إلى هاتفها Galaxy Z Fold 3، والآن هناك المزيد من الأدلة على هذه الخطوة من خلال تسجيل براءات الاختراع التي تم نشرها.

كما رصد موقع (LetsGoDigital)، تُظهر براءة اختراع (Samsung Electronics) جهازًا محمولًا يطوى إلى النصف ولديه دعم للقلم، وعندما لا يكون قيد الاستخدام، يتم إدخال القلم في جسم الهاتف، كما هو الحال مع سلسلة سامسونج Galaxy Note.

سيكون المرشح الواضح لهذه التقنية هو هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3، على الرغم من أننا لن نقرأ كثيرًا في التصميم الفعلي للجهاز الموضح هنا، لأنه على الأرجح مجرد تصور أولي لما سيبدو عليه هاتف سامسونج القادم القابل للطي.

تم الكشف عن هاتف Galaxy Z Fold 2 في أغسطس، لذلك قد يكون لدينا بضعة أشهر للانتظار قبل ظهور خليفته. وبناءً على براءات الاختراع السابقة، يبدو كما لو أن المفصلة يمكن أن تخضع لإصلاح كبير من حيث التصميم.

تذكر براءة الاختراع أيضًا تقنية الرنين الكهرومغناطيسي (EMR)، المستخدمة في هواتف Note. وكانت هناك شائعات بأن الهواتف القابلة للطي ستستخدم شاشات العرض الكهروستاتيكي النشطة (AES) بدلاً من ذلك – إنها أغلى ثمناً ولكنها أفضل من حيث المرونة.

فقط لأن براءة الاختراع لا تذكر AES لا يعني أنها ليست أصلية، وتسجيل هذا في براءة الاختراع سيستغرق شهورًا، وما سمعناه حتى الآن يبدو كما لو أن سامسونج لم تتخذ قرارًا بعد بشأن هذه المسألة على أي حال.

ويجب التنبيه أن هذه المستندات لا تُظهر منتجات فعلية، بل تُظهر أفكارًا للمنتجات التي تختبرها الشركات، وقد يستغرق الأمر سنوات حتى تحصل سامسونج على هذه التقنية بشكل صحيح أو قد لا يحدث ذلك على الإطلاق.

إضافة إلى التكهنات حول دمج سلسلة (Galaxy Z Fold) و(Galaxy Note)، يبدو أن الهاتف القابل للطي القادم والمجهز بقلم إلكتروني هو بالتأكيد شيء تحرص عليه سامسونج وإذا لم يتم المزيج بشكل صحيح في عام 2021، فقد نراه يحدث في عام 2022.





