Xbox Game Bar يتتبع التطبيقات المُستهلكة للذاكرة

طرحت شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع تحديثًا جديدًا لتطبيق (Xbox Game Bar) لنظام التشغيل ويندوز 10.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الآن تتبع التطبيقات التي تستهلك ذاكرة الوصول العشوائي ووحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وموارد القرص.

وهناك عدد من التطبيقات التي يمكنها القيام بذلك عبر أجهزة الحاسب، لكن تطبيق (Xbox Game Bar) من مايكروسوفت مدمج في ويندوز 10، ونتيجة لذلك، فإنه مرن إلى حد ما وصغير الحجم.

وتتعقب أداة الموارد الجديدة أهم المهام والتأثيرات المرتبطة بتلك المهام، وتصنفها على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية.

ويمكنك مراقبة التطبيقات عن طريق تثبيت مهمة عبر سطح المكتب لمراقبتها عن كثب أو إغلاق التطبيقات دون الحاجة إلى الخروج من اللعبة أو تركها.

وتتميز الأداة بطريقتين: عرض افتراضي للتعرف بسرعة على استهلاك الموارد وعرض متقدم لمزيد من التفاصيل.

وتختلف أداة الموارد هذه عن أداة الأداء، التي تتيح لك مراقبة الاستخدام العام للنظام.

وأضافت مايكروسوفت أيضًا القدرة على مراقبة استخدام وحدة معالجة الرسومات واستخدام ذاكرة وحدة معالجة الرسومات (VRAM) بدقة في أداة الأداء.

ويمكنك تخصيص المقاييس التي تتبعها من خلال إعدادات الأداة، وقالت مايكروسوفت: إنها أجرت تغييرات على أداة الأداء بناءً على ملاحظات اللاعب.

وإذا كنت تتساءل عن كون حاسبك جاهزًا للإصدار الأحدث من معيار (DirectX 12 Ultimate)، فهناك قسم جديد في إعدادات (Xbox Game Bar) يوفر لك إجابة سهلة.

ويعد معيار (DirectX12 Ultimate) بتوحيد تقنية الرسومات لألعاب الحاسب ومنصة (Xbox Series X)، مع دعم تتبع الشعاع وتظليل المعدل المتغير والتظليل الشبكي وردود الفعل لأخذ العينات.

ويتوفر تطبيق (Xbox Game Bar) المحدث الآن للتنزيل، وفي حال كانت هذه الأدوات لا تظهر لديك بعد، فتحقق من وجود تحديثات في تطبيق (Microsoft Store).

ويعمل التطبيق مع معظم ألعاب الحاسب، مما يمنح المستخدم وصولاً فوريًا إلى الأدوات المصغرة لالتقاط الشاشة ومشاركتها، والعثور على زملاء جدد في الفريق، والدردشة مع أصدقاء إكس بوكس عبر منصة إكس بوكس والأجهزة المحمولة والحواسيب، وكل ذلك دون مغادرة اللعبة.





