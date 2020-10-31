SmartThings Find يتعقب أجهزة جالاكسي المفقودة

كشفت شركة سامسونج النقاب عن (SmartThings Find)، وهو تطبيق يستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات لتحديد موقع جهازك، حتى إذا لم تكن هناك إشارة خلوية أو شبكة لاسلكية.

وتعمل هذه الميزة على توسيع قدرات تطبيق (Find My Mobile) من سامسونج من خلال السماح للمستخدمين بتحديد موقع هواتفهم الذكية من سامسونج، بالإضافة إلى أي أجهزة لوحية من علامة جالاكسي التجارية أو (Galaxy Buds) أو (Galaxy Watch).

وتم إطلاق الميزة في الشهر الماضي كتجربة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، لكن سامسونج تقول: إن الميزة جاهزة الآن لإطلاق عالمي، مع الإشارة أيضًا إلى أن الوصول قد يختلف حسب السوق وشركة الاتصالات.

وتستخدم الميزة مزيجًا من خدمات البلوتوث المنخفض الطاقة (BLE) والنطاق العريض للغاية (UWB) والاتصالات الخلوية واتصالات الشبكة اللاسلكية لتحديد الأجهزة، وهي متاحة عبر الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 8 أو إصدار أحدث.

وبمجرد تسجيل المستخدمين في الخدمة، سيتمكنون من استخدامها لتعقب أجهزة جالاكسي حتى عندما لا تكون الأجهزة متصلة بأي شبكة جوال.

ولا تذكر سامسونج صراحةً هل الخدمة تعمل مع الأجهزة التي تم إيقاف تشغيلها.

ويعرض تطبيق (SmartThings Find) للمستخدمين موقع أجهزتهم عبر الخريطة، تمامًا مثل الخدمات المماثلة، مثل برنامج (Find My) من شركة آبل.

وبمجرد اقتراب المستخدم بدرجة كافية، يمكنه بعد ذلك إصدار أمر “رنين” من جهازه للمساعدة في تحديد موقعه، أو استخدام ميزة الواقع المعزز التي تقول سامسونج: إنها تعرض رسومات ملونة تزداد شدتها عندما تقترب من جهازك.

وتقول شركة سامسونج: إن الخدمة متاحة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من هذا الأسبوع كتحديث لهواتف جالاكسي الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد 8 أو إصدار أحدث.

وتقتصر الخدمة في الوقت الحالي على أجهزة جالاكسي، لكن سامسونج تقول: إنه سيكون بإمكان (SmartThings Find) تحديد أي علامات تتبع اعتبارًا من أوائل العام المقبل، وذلك في إشارة على الأرجح إلى أجهزة تتبع (SmartThings LTE)، التي أطلقتها الشركة في 2018.

ويؤدي ذلك إلى توسيع قدرة الخدمة على تعقب أي عنصر أو كائن قمت بإرفاق علامة به.





