4 طرق لحفظ نسخة احتياطية من ألعاب الحاسوب واستعادتها بسهولة

سواء كنت تقوم بالتبديل إلى حاسوب جديد أو ترغب في تثبيت نظام تشغيل جديد في الحاسوب، أو كنت تريد فقط التأكد من أنك لن تفقد تقدمك في اللعبة إذا تلف محرك الأقراص في الحاسوب، لذلك يجب عليك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات الألعاب المحفوظة في الحاسوب بشكل صحيح.

إليك 4 طرق لعمل نسخة احتياطية من ألعاب الحاسوب واستعادتها:

1- تحقق من كون ميزة المزامنة السحابية متاحة في خدمة الألعاب:



تعتبر (المزامنة السحابية) Cloud syncing هي الحل الأمثل لحفظ الملفات الخاصة بالألعاب، حيث ستقوم اللعبة تلقائيًا بإجراء نسخ احتياطي لألعابك المحفوظة في السحابة واستعادتها بسهولة في الحاسوب الجديد.

ولكن أولاً وقبل كل شيء، يجب عليك التأكد هل اللعبة تقوم بمزامنة عمليات الحفظ الخاصة بها بشكل تلقائي، على سبيل المثال: يمكن لخدمات الألعاب، مثل: Steam إجراء نسخ احتياطي للإعدادات وحفظ التقدم في اللعبة والبيانات الأخرى في الخوادم الخاصة بها بشكل افتراضي، ويمكنك التحقق من ذلك في علامة تبويب الإعدادات في أي خدمة أخرى تستخدمها.



2- تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي لبيانات اللعبة:

هناك عدد من برامج الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها، مثل: برنامج GameSave Manager المجاني الذي يقوم البرنامج بفحص الحاسوب الخاص بك بحثًا عن الألعاب المثبتة وملفات الحفظ المرتبطة بها، وعرضها في قائمة.

ويمكنك تحديد الألعاب التي تهتم بها ونسخ البيانات الخاصة بها في ملف واحد، واستعادة هذا الملف في حاسوب آخر باستخدام البرنامج نفسه مع إعادة جميع الألعاب المحفوظة إلى موقعها الصحيح في الحاسوب.

كما يتيح لك البرنامج إنشاء مهمة مجدولة تقوم تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية من ألعابك المحفوظة وفقًا لجدول زمني، ووضع هذه الملفات التي نُسخت احتياطيًا في مجلد التخزين السحابي، لذلك سيكون لديك دائمًا نسخة احتياطية حديثة في حالة حدوث أي خطأ.

3- ربط ملفات الحفظ الخاصة باللعبة بحسابك في خدمة التخزين السحابي:

يمكنك تحميل ملفات الحفظ الخاصة بلعبة محددة تلعبها في حاسوبك في حسابك في إحدى خدمات التخزين السحابي، مثل: جوجل درايف أو دروب بوكس وإنشاء رابط رمزي لهذا المجلد الجديد في الموقع الأصلي، ويمكنك استخدام برنامج (GameSave Manager) أيضًا لفعل ذلك، ما عليك سوى الضغط على خيار Sync and Link وتحديد ملف الحفظ الخاص باللعبة الذي تريد تخزينه في خدمة التخزين السحابي.

4- النسخ الاحتياطي اليدوي لملفات الحفظ الخاصة بالألعاب:

إذا كنت ترغب في تجنب البرامج التابعة للجهات الخارجية، فيمكنك إجراء نسخ احتياطي لملفات الحفظ الخاصة بالألعاب التي تلعبها في الحاسوب يدويًا، ولكن ضع في اعتبارك أن الألعاب المختلفة تخزن ملفات الحفظ الخاصة بها في مواقع مختلفة في محرك الأقراص في حاسوبك، وإذا كنت تبحث عن نسخة احتياطية من لعبة معينة، فأفضل طريقة هي إجراء بحث في جوجل عن اسم اللعبة ومعرفة أين تُخزن ملفات الحفظ الخاصة بها بالضبط في الحاسوب





