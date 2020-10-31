‏”جوجل ميت” يدعم الخلفيات المخصصة في مكالمات الفيديو

أعلنت شركة جوجل عن دعم ميزة الخلفيات المخصصة في خدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (ميت) Meet، وذلك في مسعى منها لتعزيز ميزات الخدمة التي تعول عليها كثيرًا في زمن ازدهار سوق خدمات مؤتمرات الفيديو بسبب الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ويمكن لمستخدمي (ميت) في متصفح كروم التابع لشركة جوجل أيضًا الوصول إلى الميزة، وذلك في الأجهزة العاملة بنظام (كروم أوإس) Chrome OS، بالإضافة إلى الحواسيب المحمولة، والمكتبية العاملة بنظام ويندوز من مايكروسوفت، أو ماك من آبل. وتقول جوجل: إن الميزة الجديدة قادمةً قريبًا إلى الأجهزة المحمولة.

وليس هناك حاجة إلى امتداد لتنشيط الخلفيات المخصصة، ويمكن للمستخدمين إضافة صورة خلفية من مجموعة الصور التي لديهم بالفعل، أو من مكتبة صور توفرها جوجل تشمل فئات، مثل: المناظر الطبيعية، والفن المجرد، بالإضافة إلى صور لمكاتب.

وتقول الشركة: إن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أسبوع قبل أن يتمكن جميع مستخدمي (ميت) من الوصول إلى خيار الخلفية المخصصة الجديد.

يُشار إلى أن خدمات مؤتمرات الفيديو المتنافسة، مثل: (تيمز) Teams من مايكروسوفت، و(زوم) Zoom سبقت جوجل في توفير ميزة الخلفيات المخصصة، وذلك مع اعتماد المزيد من الأشخاص على مكالمات الفيديو في العمل، والتعليم من المنزل أثناء الوباء. وفي الأشهر الأخيرة، أضافت خدمة (ميت) ميزة طمس الخلفية أثناء الاجتماعات، وميزة الشرح التوضيحي اللحظي، وميزة وضع الإضاءة المنخفضة، ورفع اليد، ووضع العرض الشبكي، الذي يعرض ما يصل إلى 49 شخصًا معًا.

وكانت شركة جوجل قد دمجت تطبيق (ميت) في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها جيميل في شهر أيار/ مايو الماضي، مضيفةً رابطًا في الشريط الجانبي، وجعل الاجتماعات – التي تدعم ما يصل إلى 100 شخص بدون حد زمني – متاحةً لأي شخص لديه حساب جوجل.

وفي مكالمة أرباح الربع الثالث التي جرت يوم الخميس، قال (سوندار بيتشاي) – الرئيس التنفيذي لشركة جوجل: إن تطبيق (ميت) شهد عقد 235 مليون اجتماع يومي، وأكثر من 7.5 مليارات مكالمة فيديو يومية.





