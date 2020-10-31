مايكروسوفت تجعل Excel يتجاوز النصوص والأرقام

أصبح (Excel) يتجاوز النصوص والأرقام، حيث حدثت شركة مايكروسوفت البرنامج مع القدرة على دعم أنواع البيانات المباشرة المخصصة، مما يسمح للأشخاص باستيراد بياناتهم الخاصة كنوع بيانات مخصص.

وتُستخدم أداة جداول بيانات مايكروسوفت منذ عقود لاستيراد البيانات وتنظيمها وتحليلها، لكن أنواع البيانات الأساسية كانت دائمًا مقصورة على النصوص والأرقام.

وأضافت مايكروسوفت سابقًا المصفوفات الديناميكية وبعض الأسهم المخصصة وأنواع البيانات الجغرافية.

ويعني هذا إمكانية معالجة البيانات في (Excel) بطرق جديدة، بحيث يمكنك استيراد نوع البيانات لمدينة سياتل، ومن ثم إنشاء صيغة تشير إلى تلك الخلية المفردة لسحب المعلومات عن سكان سياتل.

وتعمل أنواع البيانات هذه عن طريق حشر مجموعة من البيانات المنظمة في خلية واحدة في (Excel)، ويمكن بعد ذلك الرجوع إليها بواسطة بقية جدول البيانات.

ويمكن أيضًا تحديث البيانات لجعلها محدثة باستمرار، بحيث إذا كنت طالبًا يبحث في الجدول الدوري، فيمكنك إنشاء خلية لكل عنصر وسحب البيانات الفردية بسهولة من هناك.

وتقدم مايكروسوفت أكثر من 100 نوع جديد من البيانات لمشتركي (Microsoft 365 Personal) أو (Microsoft 365 Family).

وسيتمكن مستخدمو (Excel) من تتبع المخزون وسحب المعلومات الغذائية لخطط النظام الغذائي، وذلك بفضل البيانات الواردة من خدمة (Wolfram Alpha).

وتستفيد مايكروسوفت على الجانب التجاري من خدمة (Power BI) لجلب مصادر البيانات إلى أنواع بيانات (Excel)، مما يسمح للشركات بالوصول إلى مجموعة متنوعة من البيانات.

وقد تكون هذه بيانات هرمية أو حتى إشارات إلى أنواع بيانات أخرى، وستتمكن الشركات من تحويل الخلايا الموجودة إلى أنواع بيانات مرتبطة، مما يجعل تحليل البيانات أسهل كثيرًا.

وعند استيراد البيانات إلى (Excel)، يمكنك الآن تحويلها إلى نوع بيانات باستخدام (Power Query).

ويمكن أن يتضمن ذلك معلومات من الملفات وقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية، كما يمكن تعديل البيانات التي تم استيرادها ثم تحويلها إلى نوع بيانات لاستخدامه في جداول البيانات.

وتتوفر أنواع بيانات (Power BI) الجديدة هذه لجميع مشتركي (Microsoft 365) و (Office 365) الذين لديهم أيضًا خطة خدمة (Power BI Pro)، ويتم أيضًا طرح أنواع بيانات (Power Query) للمشتركين.

كما تتوفر أنواع بيانات (Wolfram Alpha) حاليًا للمعاينة لمشتركي برنامج أوفيس إنسايدر (Office insider)، ويجب أن تكون متاحة لجميع مشتركي (Microsoft 365) قريبًا.





