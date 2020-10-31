كيف يمكنك تنزيل التطبيقات في Apple TV بسهولة؟

يُعد تنزيل التطبيقات في (آبل تي في) Apple TV طريقة رائعة لتحقيق أقصى استفادة من جهاز آبل المميز، حيث يمكنك تنزيل تطبيقات الألعاب والطقس وغيرها الكثير، وتمامًا كما هو الحال في هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو ساعة آبل، تعتبر عملية تثبيت التطبيقات سهلة وسريعة للغاية، فمن خلال بضع خطوات فقط، يمكنك الاستمتاع بعدد كبير من التطبيقات من خلال شاشة التلفاز الكبيرة.

إليك كيفية تنزيل التطبيقات في جهاز Apple TV بسهولة؟

ملاحظة: يمكنك فقط تثبيت التطبيقات على طرازي Apple TV HD أو Apple TV 4K حيث إن الطرز السابقة لا تحتوي على متجر التطبيقات. ولبدء تنزيل تطبيق ما في Apple TV يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر Siri في جهاز التحكم عن بُعد.

ابحث عن أيقونة متجر التطبيقات في الصفحة الرئيسية لجهاز Apple TV.

ستظهر لك ست علامات تبويب في شريط القوائم وهي: (استكشف) Discover، و(التطبيقات) Apps، و(الألعاب) Games، و(آركيد) Arcade، و(التطبيقات التي تم شراؤها) Buyed، و(البحث) Search.

اضغط على علامة تبويب (استكشف) Discover للعثور على قائمة التطبيقات التي حددتها آبل.

اضغط على علامة التبويب (آركيد) Arcade للعثور على العناوين في خدمة ألعاب آبل.

اضغط على (المشتريات) Buyed للعثور على التطبيقات التي اشتريتها سابقًا والتي يمكن إعادة تنزيلها على Apple TV إذا لزم الأمر.

إذا كنت تبحث عن شيء محدد، فانتقل إلى علامة التبويب (البحث) Search للعثور على تطبيق ما، حيث يمكنك استخدام وظيفة الصوت في جهاز التحكم عن بعد، من خلال الضغط مع الاستمرار على زر الميكروفون ونطق اسم التطبيق.

عندما تجد التطبيق الذي تريده، اضغط على زر (احصل على) Get لتنزيل التطبيق مجانًا، أو زر (الشراء) Buy لشراء التطبيق، مع ملاحظة أنه إذا وجدت أي تطبيق وبجوار علامة تنزيل هذا يعني أنك اشتريت التطبيق بالفعل سابقًا، ويمكنك تنزيله مرة أخرى على Apple TV الخاص بك بدون مقابل.

بمجرد تنزيل التطبيق ستراه على شاشة Apple TV الرئيسية حيث يمكنك الضغط عليه مباشرة من خلال جهاز التحكم عن بعد، أما إذا رأيت التطبيق وبجواره سهم للأسفل فهذا يعني أنه لا يزال قيد التنزيل أو التحديث.

تتميز بعض تطبيقات Apple TV بأنها تدعم عمليات الشراء داخل التطبيق لفتح الميزات الإضافية حتى إذا كان التطبيق متوفرًا مجانًا، لذا إذا كنت لا تريد أن يقوم التطبيق بخصم مبلغ مالي من بطاقتك الائتمانية بشكل مفاجئ يمكنك تقييد عمليات الشراء داخل التطبيق من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في شاشة Apple TV الرئيسية.

اضغط على خيار (عام) General.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (القيود) Restrictions، ثم ادخل رمز المرور إذا طُلب منك.

قم بتبديل الخيار الذي بجوار (عمليات الشراء داخل التطبيق) In-App Purchases إلى (حظر) Block.





