بعض خطط Google One تأتي مع خدمة VPN مجانية

أعلنت شركة جوجل أنها ستقدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) تعمل بنظام التشغيل أندرويد مجانًا لأي مشترك في مساحة التخزين السحابية في (Google One) بسعة 2 تيرابايت في الولايات المتحدة.

ويوجد العديد من خدمات (VPN) التي يمكنك استخدامها للمساعدة في حماية خصوصيتك وأمانك من خلال اتصال إنترنت مشفر، وتمتلك جوجل الآن خدمتها الخاصة.

وبحسب جوجل، ستتوسع الخدمة لتشمل أجهزة آي أو إس وماك وويندوز وبلدان أخرى في الأشهر المقبلة.

وتمنع الميزة الجديدة المتسللين من التنصت على البيانات الحساسة عند اتصال المستخدمين بالشبكات العامة.

ويجب أن تكون مشتركًا في خطة (Google One) بسعة 2 تيرابايت بسعر 9.99 دولارات شهريًا أو 99 دولار سنويًا، لذلك فهي ليست شبكة (VPN) مجانية تمامًا.

وتُعد الشبكة الافتراضية الخاصة الجديدة هي أحدث طريقة تحاول جوجل من خلالها تحسين عروضها للتخزين السحابي.

وأعلنت الشركة في شهر أغسطس أنها ستبدأ النسخ الاحتياطي لهاتف أي أو إس أو أندرويد مجانًا، كما خفضت الأسعار في 2018.

وتروج عملاقة البحث لشبكة (VPN) من (Google One) على أنها توفر طبقة إضافية من الحماية عبر الإنترنت لهاتف أندرويد وراحة البال بأن بياناتك آمنة.

وبينما يتم تضمين الميزة في (Google One)، فإن الشركة تقول: يمكنك الاستفادة من الشبكة الافتراضية الخاصة أثناء استخدام أي تطبيق آخر ضمن هاتف أندرويد لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت.

وأضافت: قمنا ببناء أمان متقدم في جميع منتجاتنا، وتقوم شبكة (VPN) بتوسيع هذا الأمان لتشفير كل حركة مرور الهاتف عبر الإنترنت، بغض النظر عن التطبيق أو المتصفح الذي تستخدمه.

وإذا كنت قد شاركت خطة (Google One) بسعة 2 تيرابايت مع أفراد العائلة (حتى خمسة أشخاص إضافيين)، فيمكنهم أيضًا تمكين الشبكة الافتراضية الخاصة على أجهزتهم الخاصة دون أي تكلفة إضافية.

وتُعد إضافة خدمة (VPN) مجانية إلى (Google One) خطوة ذكية من جانب الشركة، حيث يمكن أن يبلغ سعر معظم شبكات (VPN) المستقلة ما بين 5 دولارات و 13 دولار شهريًا، ولا تأتي عادةً بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت، وهذا يجعل خدمة (VPN) من جوجل إحدى الخيارات المقنعة.

يذكر أن الشركة تقدم ميزة مماثلة من خلال (Google Fi)، مشغل شبكة المحمول الافتراضية للشركة، لكن حماية (VPN) التي يتم تمكينها دائمًا بواسطة (Google Fi) متاحة لهواتف أندرويد الذكية فقط المشتركة بخدمات (Google Fi).





