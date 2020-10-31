الواقع الافتراضي ليس مفيدًا لألعاب PlayStation

تقترح شركة سوني أنه قد لا يحدث اختراق كبير في الواقع الافتراضي لبعض الوقت، وقد يستغرق الأمر عامين قبل أن تبدأ الإنطلاقة الفعلية للواقع الافتراضي.

وقال جيم رايان (Jim Ryan)، الرئيس التنفيذي والمدير لشركة سوني للترفيه التفاعلي: إن الواقع الافتراضي لن يكون جزءًا مفيدًا من الترفيه التفاعلي في المستقبل القريب.

وأشار رايان لصحيفة واشنطن بوست إلى أن الواقع الافتراضي لا يزال أمامه طريق طويل لقطعه، وذلك بالرغم من أنه أكد أن سوني لا تتخلى عن هذه البيئة.

وتقترح التصريحات أن تحديث نظارة (PlayStation VR) من سوني لا يزال بعيد المنال.

وأضاف: تؤمن (PlayStation) بالواقع الافتراضي، وتؤمن سوني بالواقع الافتراضي، ونحن نعتقد بالتأكيد أن (VR) سيمثل عنصرًا ذا مغزى للترفيه التفاعلي في وقت ما في المستقبل، لكن ذلك لن يحصل هذا العام أو العام المقبل.

وقال: نحن سعداء جدًا بكل التجربة التي اكتسبناها مع (PlayStation VR)، ونتطلع إلى رؤية الخطوات القادمة في المستقبل.

ويشير إلى أن جهاز (PlayStation 5) القادم، الذي سيصدر في 12 نوفمبر، يدعم نظارة (PlayStation VR) القديمة عبر محول خاص.

وتقدم الشركة المحول مجانًا للاعبين ليتمكنوا من استخدام النظارة مع المنصة القادمة، بينما لا يزال حامل المنصة يدعم النظارة، مع وصول (Hitman 3) إلى (PSVR).

وتُعد مسألة ربط نجاح (VR) بوقت ما في المستقبل واستبعاد كونه مفيدًا في 2020 أو 2021 أمرًا غير إيجابي – على الأقل بالمقارنة مع فيسبوك المنافسة لشركة سوني، التي أصدرت حديثًا نظارة (Oculus Quest 2).

ولطالما كانت سوني حذرة بشأن خطط (VR) الخاصة بها.

وقال مارك سيرني (Mark Cerny)، مهندس نظام (PlayStation)، في شهر أبريل 2019: إن (VR) مهم جدًا بالنسبة لنا، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وقال دومينيك مالينسون (Dominic Mallinson)، رئيس قسم البحث والتطوير: لن تصل نظارة جديدة إلى جانب (PlayStation 5).

ويبدو أن مالينسون يعتبر الجيل التالي من (PSVR) أمراً مفروغًا منه، حيث ناقش ميزات، مثل: تتبع العين وعناصر التحكم المحدثة.

ووصف رايان في الشهر الماضي الواقع الافتراضي بأنه مساحة غير مثبتة، لكن لا تزال سوني مفتونة ومتحمسة حقًا بشأنه.





