إنستاجرام تحذف مؤقتًا علامة التبويب حديثًا

أعلنت منصة إنستاجرام أنها ستتخلص مؤقتًا من علامة التبويب حديثًا (Recent) ضمن جميع صفحات الوسوم لإيقاف انتشار المحتوى الضار حول الانتخابات.

وتتخذ المنصة إجراءات صارمة ضد الوسوم قبل عدة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتبت في تغريدة: نحن نزيل بشكل مؤقت علامة التبويب حديثًا (Recent) من أجل تقليل الانتشار في الوقت الفعلي للمحتوى الذي قد يكون ضارًا، والذي قد يظهر خلال الانتخابات”.

ويمكنك عادةً عند البحث عن وسوم ضمن إنستاجرام الاختيار بين تصفح المشاركات الأعلى أو الأحدث، ويبدو الآن أنه يمكنك عرض أفضلها فقط بعد إخفاء علامة التبويب حديثًا (Recent).

وكانت إنستاجرام تاريخيًا أبطأ في التعامل مع نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة من فيسبوك.

وكان تطبيق مشاركة الصور في عام 2016 الأداة الأكثر فاعلية التي استخدمتها وكالة أبحاث الإنترنت لإجراء حملتها الإعلامية، وذلك وفقًا لتقرير عن تدخل روسيا في الانتخابات من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

واتخذت كل من إنستاجرام وفيسبوك خطوات لمحاولة منع المعلومات المضللة عبر مختلف المنصات قبل الانتخابات وأثناءها.

وقالت شركة فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر: إنها أزالت 120 ألف منشور عبر فيسبوك وإنستاجرام انتهكت سياساتها المتعلقة بالتدخل بالناخبين.

وأضافت الشركة أيضًا تحذيرات إلى 150 مليون منشور كشفها مدققو الحقائق ورفضت 2.2 مليون إعلان لاستهداف الولايات المتحدة دون إكمال عملية الترخيص.

وتقول فيسبوك أيضًا: إنها ستحظر الإعلانات التي تدعي بشكل خطأ الفوز في السباق الرئاسي الأمريكي أو الإعلانات التي تزعم أن التزوير المتفشي قد يغير نتائج الانتخابات.

كما سترفض الإعلانات من حملات الرئيس (دونالد ترامب) والمرشح الديمقراطي (جو بايدن) إذا حاول أي منهما المطالبة بالفوز قبل الأوان.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج (Mark Zuckerberg) خلال جلسة استماع للجنة التجارة بمجلس الشيوخ: إنه ستتم إزالة المجموعات المدنية من توصيات مجموعات فيسبوك، مضيفًا أنه سيتم استبعاد جميع المجموعات الجديدة بشكل مؤقت أيضًا.

وأعلنت فيسبوك في شهر سبتمبر حظرًا للإعلانات السياسية الجديدة في الأسبوع الذي يسبق الانتخابات، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر: إنها ستتوقف عن قبول الإعلانات السياسية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها بعد الانتخابات إلى أجل غير مسمى لتجنب الارتباك والفوضى الناجمين عن المعلومات المضللة المحتملة والإعلانات المبكرة عن نتائج السباق.

Starting today, for people in the U.S. we will temporarily remove the “Recent” tab from hashtag pages. We’re doing this to reduce the real-time spread of potentially harmful content that could pop up around the election.

