آبل تطرح حزمة Apple One الجديدة للمشتركين

بدأت شركة آبل رسميًا بطرح حزمة خدمات الاشتراك (Apple One) الجديدة للمستخدمين.

ولا يزال الطرح في مراحله الأولى حاليًا، وقد لا يرى الجميع خيار الاشتراك الجديد في (Apple One).

وتقدم الحزمة أسعارًا مخفضة عند الاشتراك في العديد من خدمات آبل، ومن ضمنها (Apple Arcade) و (Apple Music) و (Apple News Plus) والمزيد.

ويأتي ذلك بعد تصريحات المدير المالي للشركة، لوكا مايستري (Luca Maestri)، لوكالة بلومبرغ، حيث قال أمس: إن حزمة خدمات آبل ستطلق غدًا.

وأعلنت آبل عن (Apple One) لأول مرة خلال حدث شهر سبتمبر، وأوضحت المستويات المختلفة التي سيتمكن العملاء من الوصول إليها، حيث هناك ثلاث فئات مختلفة للحزمة يمكن للأشخاص اختيارها: فردي، وعائلي، ومميز.

وتمنح الخطة الفردية المشتركين (Apple Music) و (Apple TV Plus) و (Apple Arcade) و (iCloud) للتخزين (50 جيجابايت) مقابل 14.95 دولار في الشهر.

وتزيد الخطة العائلية من سعة تخزين (iCloud) إلى 200 جيجابايت مقابل 19.95 دولار شهريًا، مع الخطة العائلة لخدمة آبل ميوزك، بينما تبقى مزايا (Apple TV Plus) و (Apple Arcade) هي نفسها للخطة الفردية.

وتمنح الخطة المميزة المشتركين (Apple Music) و (Apple TV Plus) و (Apple Arcade) و 2 تيرابايت من مساحة التخزين عبر (iCloud) و (Apple News Plus) و (Apple Fitness Plus) مقابل 29.95 دولار في الشهر.

وليس هناك تاريخ إطلاق محدد لتطبيق (Fitness Plus)، إلا أن مايستري أخبر بلومبرغ أن الشركة تتوقع إطلاقه هذا الربع.

ويتوفر التطبيق، الذي يتضمن تدريبًا لليوجا، وركوب الدراجات، والجري، وتمارين القوة الأساسية، من بين أنواع أخرى من التدريبات، بسعر 9.99 دولار شهريًا بحد ذاته.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه شركة آبل عن أرباحها للربع الرابع.

وأشار الرئيس التنفيذي تيم كوك (Tim Cook) على وجه التحديد إلى أن الشركة اختتمت عامًا ماليًا محددًا بالابتكار في مواجهة الشدائد مع سجل ربع سنوي مميز، وذلك بفضل أجهزة ماك والخدمات.

ويجري إطلاق (Apple One) قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الأولى لإطلاق خدمة (Apple TV Plus).