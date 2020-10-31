آبل تستبدل AirPods Pro المعيبة مجانًا

تستبدل شركة آبل سماعات (AirPods Pro) المعيبة مجانًا، حيث أطلقت الشركة برنامجًا للإصلاح يقدم إصلاحات مجانية أو بدائل لمدة عام آخر إذا كان المستخدم يواجه مشاكل مع السماعات اللاسلكية فيما يتعلق بميزة إلغاء الضوضاء أو الاستاتيكية.

ويأتي البرنامج الجديد بعد عام واحد بالضبط من إطلاق الشركة لسماعات (AirPods Pro) لأول مرة، وفي اليوم نفسه الذي يشهد انتهاء صلاحية ضمان – لمدة عام واحد – أول مالكي (AirPods Pro).

ووفقًا للشركة، فقد تأثرت بعض وحدات (AirPods Pro) بمشكلة تصنيع قد تسبب مشكلات في الصوت.

ويلاحظ المستخدمون الذين لديهم الوحدات المتأثرة أصوات طقطقة في بعض المواقف، إلى جانب عدم عمل ميزة إلغاء الضوضاء كما هو متوقع.

وتقول آبل: إن الوحدات المتضررة – نسبة صغيرة فقط – تم تصنيعها قبل شهر أكتوبر 2020، مما يعني أن كل سماعات (AirPods Pro) قد تكون مؤهلة.

وقد تظهر على وحدات AirPods Pro المعيبة واحدة أو أكثر من السلوكيات التالية:

أصوات طقطقة تزداد في البيئات الصاخبة، مع ممارسة الرياضة أو أثناء التحدث على الهاتف.

لا تعمل ميزة إلغاء الضوضاء كما هو متوقع، مثل فقدان صوت الجهير أو زيادة أصوات الخلفية، مثل ضوضاء الشوارع أو الطائرة.

وفي حال لاحظت أيًا من هذه المشكلات، فيجب عليك الاتصال بشركة آبل من أجل أخذ السماعات اللاسلكية إلى متجر الشركة أو مقدم خدمة معتمد من آبل.

وتستبدل آبل السماعات اللاسلكية المتأثرة مجانًا، وذلك بعد أن يفحصها الفنيين لدى الشركة قبل الاستبدال لتحديد العطل.

وتؤكد آبل أن حافظة السماعات اللاسلكية لن يتم استبدالها لأنها لا تتأثر بالمشكلة، ويغطي البرنامج سماعات (AirPods Pro) المتأثرة لمدة عامين بعد شرائها لأول مرة.

ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول برنامج الخدمة عبر موقع ويب دعم آبل.

وتحظى سماعات (AirPods) بشعبية كبيرة بين المستخدمين، ولا توضح الشركة أرقام مبيعات أو عائدات (AirPods)، لكنها سجلت في الربع المنتهي في شهر سبتمبر 7.8 مليارات دولار من عائدات “المنتجات الأخرى” المتضمنة (AirPods) مع سماعات الرأس الأخرى و (Apple Watch).





