هونر تعلن عن ‏Honor 10X Lite‏ في السعودية بسعر منافس

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي الصينية – عن هاتفها الذكي الأحدث (هونر 10إكس لايت) Honor 10X Lite الذي أُطلق في المملكة العربية السعودية.

ويقدم Honor 10X Lite – الذي يأتي بسماكة 9.26 ملم، ويزن 206 جرامات – شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصات، وبدقة 2400×1800 بكسلًا.

وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرات الخلفية فهي أربع كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ودقة الثالثة المخصصة لتصوير العمق 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ودقة الرابعة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة هي 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ولأن شاشة الهاتف من نوع IPS LCD، فإن حساس بصمات الأصابع يأتي في زر جانبي، كما يوجد منفذ لسماعات الأذن التقليدية، بالإضافة إلى منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C.

ويحتوي Honor 10X Lite معالجًا ثماني النوى من نوع (كيرين 710) Kirin 710، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وبرمجيًا، يعمل هاتف Honor 10X Lite بواجهة المستخدم Magic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة.

ويتوفر الهاتف – الذي يأتي بثلاثة ألوان، هي: الأخضر، والأسود، والمتدرج – عبر موقع هونر في المملكة العربية السعودية بسعر 799 ريالًا (213 دولارًا أمريكيًا).

وفي خبر آخر يتعلق بشركة هونر، تجري شركة هواوي محادثات مع شركة الصين الرقمية Digital China Co وجهات أخرى لبيع أجزاء من النشاط التجاري للهواتف الذكية التابعة لعلامة هونر المملوكة لهواوي في صفقة قد تجلب ما يصل إلى 25 مليار يوان (3.7 مليار دولار).

وقالت المصادر: إن شركة هواوي المحاصرة تعيد تحديد أولوياتها في مواجهة العقوبات الأمريكية، وتركز على هواتف هواوي الرائدة بدلاً من علامة هونر التي تستهدف الشباب وذوي الميزانية المحدودة.





