هواتف أوبو.. 5 ميزات في واجهة ColorOS تساعدك على تأمين بياناتك وحمايتها

طورت شركة أوبو Oppo واجهة المستخدم (ColorOS) الخاصة بهواتفها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فمنذ إطلاقها لأول مرة عام 2013 قامت بإضافة الكثير من الميزات كل عام حتى أصبحت (ColorOS) إحدى أفضل واجهات المستخدم المستندة إلى نظام أندرويد، ومن أهم ما تركز عليه أوبو هي ميزات الأمان والخصوصية.

يجب أن يكون الأمان والخصوصية دائمًا على رأس قائمة أولوياتك خاصةً عندما يتعلق الأمر بهاتفك الذكي، فالهواتف الذكية الآن تضم جميع البيانات، مثل: البيانات الشخصية الحساسة، والبيانات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى بيانات العمل، وغير ذلك الكثير.

خلال شهر سبتمبر الماضي؛ أزالت شركة جوجل ما يصل إلى 17 تطبيقًا من متجرها الرسمي لتطبيقات أندرويد بسبب عمليات الاحتيال، حيث إن جميع هذه التطبيقات كانت تحتوي على برمجية ضارة تُسمى (Joker)، وقد صُممت هذه البرمجية لسرقة الرسائل القصيرة وقوائم جهات الاتصال ومعلومات الجهاز، بالإضافة إلى دفع المستخدم إلى التسجيل في المواقع والخدمات التي تعتمد على بروتوكول (WAP). مما يتيح لهم الشراء والدفع عن طريق الخصم من فاتورة الهاتف المحمول الخاصة بك مباشرة، وهي آلية دفع بديلة لبطاقات الخصم أو الائتمان.

يعتبر نظام التشغيل أندرويد هو النظام الأكثر انتشارًا حيث يعمل به أكثر من ملياري جهاز، لذلك كرست جوجل جهودها لتحسين ميزات الأمان والخصوصية في كل إصدار جديد، وقد ركزت على ذلك بشكل واضح في نظام أندرويد 11.

ميزات الأمان والخصوصية في نظام أندرويد:

أضافت جوجل في نظام أندرويد 11 الكثير من الميزات التي تركز على الأمان وتعزيز الخصوصية، لمنحك المزيد من التحكم في ما يمكن لتطبيقاتك الوصول إليه من بيانات، وتوفير المزيد من الطرق لتوزيع التحديثات.

الآن في نظام أندرويد 11؛ يمكن للمستخدمين منح التطبيقات الأذونات لمرة واحدة، وإعادة تعيين الأذونات تلقائيًا في التطبيقات التي لم تُستخدم منذ فترة طويلة، مما يمنع أي جهة من استغلال هذه الأذونات للوصول إلى بياناتك.

كما أصبح الوصول إلى الموقع في الخلفية أكثر دقة، مما يسمح للمستخدمين باختيار متى وكيف يمكن للتطبيقات جمع معلومات الموقع، بالإضافة إلى التحكم في الوصول إلى الكاميرا والميكروفون، وغيرها من الميزات الأخرى.

ميزات الخصوصية في واجهة ColorOS لهواتف أوبو:

بمجرد إطلاق شركة جوجل نظام أندرويد 11؛ سارعت شركة أوبو إلى إطلاق الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها (ColorOS 11) الذي يستند إلى نظام أندرويد 11 لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من هواتفهم. وقد ضمنت أوبو الكثير من ميزات حماية الخصوصية التي منها:

1- إخفاء التطبيقات:

تسمح لك واجهة (ColorOS 11) بإخفاء تطبيقات معينة بحيث لا تظهر في الشاشة الرئيسية، أو (درج التطبيق) app drawer، وبمجرد إخفاء التطبيق لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال اختصار التطبيقات المخفية، وبعد إدخال كلمة المرور التي ستقوم أنت بتعيينها. وهي ميزة مهمة للحفاظ على الخصوصية إذا كنت تسمح لشخص آخر باستخدام هاتفك، أو إذا كنت تريد التخلص من التطبيقات غير المستخدمة كثيرًا دون حذفها.

2- حماية المعلومات الشخصية:

هناك العديد من المواقف التي تُصر فيها التطبيقات على الوصول إلى أذونات معينة من أجل العمل بشكل صحيح، وتعد ميزة (حماية المعلومات الشخصية) في هواتف أوبو طريقة ذكية للغاية لتجاوز هذا الموقف.

تتيح لك هذه الميزة تفعيل الحماية الذكية لكل من سجلات المكالمات وجهات الاتصال والرسائل والأحداث، وبمجرد تفعيلها؛ ستخدع واجهة (ColorOS) التطبيقات التي تطلب الوصول إلى بيانات جهات الاتصال وسجلات المكالمات والرسائل بالوصول إلى معلومات غير مهمة لحماية بياناتك.

3- حماية بياناتك الدفع:

تتيح لك واجهة (ColorOS) في هواتف أوبو حماية بياناتك المالية، من خلال وضع تطبيقات الدفع الخاصة بك في مكان آمن، كل ما عليك فعله هو إضافة التطبيقات المصرفية وتطبيقات الدفع عبر الإنترنت إلى قسم (حماية بيانات الدفع) Payment Protection، واترك الباقي على ColorOS، حيث ستقوم بفحص جميع التطبيقات في هاتفك للبحث عن تطبيقات ضارة تستهدف هذه التطبيقات وتحاول الوصول إليها وتنبيهك، كما تفحص مدى أمان جهازك نفسه وهل تم كسره حمايته عن طريق عملية (Root).

4- ميزة Private Safe لحماية ملفاتك الخاصة:

تمنحك ميزة (Private Safe) قسمًا مشفرًا في نظام الملفات الخاص بك حيث يمكنك الاحتفاظ بالصور الشخصية أو المستندات أو مقاطع الفيديو أو أي نوع آخر من الملفات. عندما تضع ملفًا في قسم (الخزانة الخاصة) private safe، فلن يكون متاحًا للتطبيقات الأخرى. ستكون ملفاتك المشفرة متاحة لك وحدك، حتى إذا استخدم شخص آخر هاتفك، فلن يتمكن من الوصول إلى الملفات المشفرة بدون كلمة المرور.

5- ميزة Private System:

أضافت أوبو ميزة جديدة في واجهة (ColorOS 11) تركز على الخصوصية والأمان؛ تُسمى (Private System)، تتيح لك إنشاء حساب مستخدم ثانٍ في هاتفك يضم نسخته الخاصة من التطبيقات والبيانات التي تعمل بشكل مستقل.

وستحتاج إلى استخدام رمز (PIN) وبصمة إصبع مختلفين لتسجيل الدخول إلى هذا الحساب، وهو يعد طريقة رائعة لفصل ملفات العمل والملفات الشخصية، وتخصيص هاتفك كما يناسبك.





