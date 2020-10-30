كيفية استرداد قوائم التشغيل المحذوفة في Spotify بسهولة

تعتبر خدمة (Spotify) إحدى أشهر خدمات بث الموسيقى حاليًا، فهي لديها الآن 320 مليون مستخدم نشيط شهريًا، وذلك بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي. وترجع هذه الشهرة الواسعة إلى ما تقدمه الخدمة من ميزات فهي سهلة الاستخدام، ومتاحة عبر جميع الأجهزة، ولديها مكتبة ضخمة من الموسيقى وملفات البودكاست، ومقاطع الفيديو.

تتيح لك خدمة (Spotify) إنشاء قوائم للأغاني والموسيقى المفضلة لديك ومشاركتها مع الآخرين بسهولة، كما تقدم قوائم مصممة لك بناءً على عاداتك في الاستماع – مثل: ما تبدي إعجابك به، أو تشاركه، أو تحفظه – وكذلك عادات استماع الآخرين الذين لديهم أذواق مشابهة.

ولكن إذا حذفت من قبل إحدى قوائم التشغيل في Spotify وندمت لاحقًا على هذا القرار، فلا داعي للقلق لأن خدمة Spotify تقوم بعمل نسخ احتياطي لقوائم الأغاني التي تقوم بإنشائها تلقائيًا، لذا إذا قمت بحذفها، فمن السهل استردادها.

سنستعرض اليوم كيفية استرداد قوائم التشغيل المحذوفة في Spotify، وكذلك كيفية تنزيل الأغاني وقوائم التشغيل للاستماع إليه في وضع عدم الاتصال:

أولًا؛ كيفية استرداد قوائم التشغيل المحذوفة في Spotify:

سجّل الدخول إلى صفحة حساب Spotify الخاص بك من خلال متصفح الويب في حاسوبك.

اضغط على خيار (استرداد قوائم التشغيل) Recover playlists الموجود في القائمة التي تظهر في الجانب الأيسر من الشاشة.

ابحث عن قوائم التشغيل التي تريد استعادتها، ثم اضغط على خيار (استرداد) Restore الموجود بجوار كل قائمة.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات؛ افتح تطبيق (Spotify) في هاتفك، وستجد قوائم الأغاني التي تم استردادها موجودة أسفل مجموعة قوائم الأغاني الخاصة بك. وإذا لم يحدث ذلك في غضون دقائق فحاول إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله مرة أخرى.

بعد إعادة تشغيل التطبيق؛ إذا لم تجد القوائم فمن المحتمل أن تكون قد أنشأتها في حساب آخر، لذلك تأكد من أنك سجلت الدخول إلى الحساب الذي أنشأت منه قائمة الأغاني في الأصل، وربما تكون قد حفظت الموسيقى الخاصة بك في مكان آخر في Spotify، لذلك تحقق من الأغاني الخاصة بك ضمن مكتبتك الموسيقية.

ثانيًا؛ كيفية تنزيل الأغاني وقوائم التشغيل:

إذا كنت مشترك في خدمة (Spotify) فيمكنك بسهولة تنزيل أي أغنية أو قائمة تشغيل أو ألبوم يعجبك والاستماع إليها في وضع عدم الاتصال، حيث يمكنك تنزيل ما يصل إلى 10,000 أغنية في كل جهاز من بين 5 أجهزة مختلفة.

يمكنك تنزيل الأغاني في أي جهاز تستخدمه سواء كان جهاز يعمل بنظام أندرويد أو iOS أو حاسوب، فكل ما عليك فعله هو النقر على زر (تنزيل) في الجزء العلوي من أي ألبوم أو قائمة تشغيل، لكن العثور على ما نزلته هو الجزء الصعب نظرا لأنه يندرج ضمن مكتبتك الموسيقية في Spotify.

لذلك يمكنك استخدام الفلاتر لفرز مكتبتك حسب التنزيلات فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (Spotify) في جهازك، ثم اضغط على علامة التبويب (مكتبتك) Your Library.

اضغط على قسم (قوائم التشغيل) Playlists، اضغط على خيار (الأغاني التي أعجبتني).

سترى الآن خيار (تنزيل) Download في الأعلى؛ اضغط على زر التبديل الموجود بجانبه لبدء تنزيل الأغاني التي تُعجبك.

وبينما تستمر في الإعجاب بالأغاني، سيتم حفظها في مكتبتك وتنزيلها تلقائيًا في جهازك. كما تعمل هذه الميزة مع أي قائمة تشغيل في مكتبتك.





